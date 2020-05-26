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【港版國安法】台灣或停用《港澳條例》　陸委會：非放棄香港

環球政經 00:03 2020/05/26

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台灣蔡英文總統周日（24日）晚在facebook發文，提及若香港情勢一旦發生變化，可停止部分或全部《港澳條例》。大陸委員會周一（25日）回應蔡英文言論，稱不是要放棄香港，而是藉此讓北京知道，通過「港版國安法」的後果極其嚴重，籲北京切勿一意孤行，以免讓情勢惡化至不可收拾。

《香港澳門關係條例》，簡稱為《港澳條例》，其中第60條規定香港或澳門情況若發生變化，導致條例的施行危害台灣地區安全，行政院需請示總統，按憲法規定停用條例。陸委會解釋，倘北京的作為讓香港情勢惡化，導致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停用部分或整項條例。

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陸委會指出，第60條除了保障台港交流中，台灣國家安全及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港「50年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。所以該項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

陸委會表示，蔡英文也已特別強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，《港澳條例》已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援；台灣政府會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

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較早時，《中央社》引述國安人士報道，若「港版國安法」通過，導致香港淪為「一國一制」，造成香港的地位被根本性改變而危害台灣安全時，《港澳條例》讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸「兩岸人民關係條例」，若一旦出現此情況，將影響資金審查、港人居留、旅行管制等各項措施。

該名國安人士並指出，現在對港資的規定與對陸資的規定不一樣，但如果《港澳條例》停用，就是把港資視作陸資，而港人居留的規定也會停用。

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