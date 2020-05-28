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【騰訊股價】騰訊發行60億美元票據 股價跌2.5%（第三版）

金融經濟 15:54 2020/05/28

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騰訊今日發公告，更新全球中期票據計劃，亦建議根據計劃向若干專業投資者進行票據的國際性發售。

騰訊 （00700） 今日披露，已於5月27日與經辦人就根據中期票據計劃發行本金總額60億美元的票據訂立認購協議，預計扣除包銷費用、折扣及佣金後，所得款項淨額約59.7億美元，將用於再融資及一般企業用途。票據預計於6月3日發行。

票據發行後，公司在中期票據計劃下未償還的票據本金總額將為180億美元。

根據條款，2026年1月票據發售金額為10億美元，年利率1.81厘；2030年票據發售22.5億美元，年利率2.39厘；2050年票據發售20億美元，年利率3.24厘；2060年票據發售金額7.5億美元，年利率3.29厘。

騰訊早前公佈已更新200億美元全球中期票據計劃，向聯交所申請該計劃由2020年5月25日起12個月內上市。騰訊去年4月曾發公告，將全球中期票據計劃限額，由100億美元提高至200億美元。截至上次公布，騰訊根據該計劃有120億美元未償還票據，意味騰訊仍可最多增債80億美元。

騰訊建議，根據計劃向專業投資者進行票據的國際性發售，將按不同發行日期及條款以系列發行及可以任何貨幣計值，票據不會進行公開發售，亦不會向公司的任何關連人士配售。

騰訊已委任美銀證券及德銀擔任計劃安排行，美銀證券、滙豐、摩根士丹利及高盛為聯席全球協調人。

（第二版更新股價；第三版新增票據發行細節）

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