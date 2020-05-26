【體育用品股】滔搏股價急飈一成　去年純利多賺4.7%全年派息約0.21港元

▲ 根據業績報告，Nike、Adidas等「主力品牌」仍是滔搏最大收入來源，錄294.9億元，貢獻87.5%收入

滔搏 （06110） 去年多賺近半成，股價今早急飈10%，最新報10.78元。滔搏公布截至2月底止的年度業績，收入按年微增3.5%，至336.9億元（人民幣，下同），純利則錄23.03億元，較去年同期上升4.7%，擬派末期息7分，連同中期息，全年派19分。展望將來，滔搏管理層稱將加快數碼化轉型，並拓展門店網絡。

根據業績報告，Nike、Adidas等「主力品牌」仍是滔搏最大收入來源，錄294.9億元，貢獻87.5%收入，較去年同期的86.8%，再增0.7個百分點，而Puma、Asics、The North Face等「其他品牌」收入貢獻，則相應減少，由12.5%下降至11.6%。另外，集團亦開拓了電競相關業務，其「電競收入」錄約3000萬元。

今年初疫情爆發，使得運動用品的「主力消費場景」，由實體門店快速切換至數碼網店。滔搏指，公司這段時間在實體門店快速開通了「小程式」和「移動收銀」，同時「打通庫存共用」，以「技術化手段協助店鋪進行庫存管理，確保貨品供應，降低庫存風險」；並指往後將加快數碼化轉型，欲以此為手段，「深入與消費者的全域、跨場景互動」。

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