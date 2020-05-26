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港版國安法觸發擔憂　英國擬加快限制中資收購英企

環球政經 00:48 2020/05/26

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英國《金融時報》報道，英國保守黨議員正敦促首相約翰遜（Boris Johnson）加快推進一項新法的立法程序，以增加中國等海外國家的國有企業收購英國企業的難度。

報道指，前首相文翠珊（Theresa May）三年前已制定加強海外收購審查的計劃，要求企業將任何帶有潛在安全隱患的交易，即使只涉及一項資產或一份股權，都須提交英國競爭和市場管理局（CMA）審查。約翰遜在去年12月英女王演說（Queen's Speech）中承諾，將通過一項《國家安全投資法案》（National Security Investment Bill）以實施上述提議，他在近日表示將在未來幾周採取行動，以應對英國技術被可能別有用心的國家大量收購的情況。

有消息稱，中國政府計劃對香港制定國家安全法，進一步引發了英國方面的擔憂。報道指，約翰遜正面臨壓力，要求他進一步制定有關措施，並定立將法案呈交到下議院的確切日期。

英國外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）警告，鑑於低價急售的情況即將激增，約翰遜推行新法的時間已經不多。他又指出，在經濟低迷時期，獲政府信貸支持的企業與普通商業投資者之間的購買實力差距，將變得更加明顯，這將進一步增強國有企業的優勢，如果英國不小心謹慎，保持長期創新和繁榮所需的知識產權，有一大部分可能會流向上海或深圳。

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英國保守黨議員奧布萊恩（Neil O'brien）指出，在最近數月，日本、意大利、美國等國都收緊外資收購監管，此為世界每個國家都正在做的決定，新冠肺炎疫情只是加快這個趨勢。他又指需要將保持經濟開放，和與中國政府打交道區分開。

報道又指，上月傳出北京支持的一私募股權投資者，意圖取得英國想像科技集團（Imagination Technologies Group）董事會控制權，英國國會外委會已展開調查。此外，北京隱暪新冠肺炎疫情爆發初期的規模，一位內閣官員表示，國會議員和公眾希望對中國採取行動，而收購交易正是一項必須採取的行動。

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