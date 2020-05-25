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【美團業績】王興： 次季外賣訂單料正增長 2025年日均外賣訂單達1億

金融經濟 22:49 2020/05/25

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美團點評創辦人、首席執行官王興表示，目標在2025年前日均外賣訂單增至1億宗，每單利潤長期提升至1元人民幣。

美團點評 （03690） 交出超越市場預期首季成績表，雖然錄得2.2億（人民幣，下同）經調整虧損，但遠低於市場原先預測。首席執行官王興在業績會表示，未來季度依然面臨不確定性和挑戰，短期盈利從來不是美團首要任務，今年餘下時間將主要助力商家恢復營運、提升效率，並推動消費信心復甦，有信心美團可捕捉疫情帶來的長期機遇。

美團上季餐飲外賣交易金額按年跌5.4%，交易筆數跌17.3%，表現好於預期。管理層表示，主要因1月份表現強勁，加上3月疫情受控後需求復甦，至3月底訂單量已恢復至疫情前75%的水平，至5月初外賣日均交易筆數也恢復至90%水平，料第二季度外賣訂單量可錄正增長，但因消費者補貼及商家幫扶措施，對短期盈利仍保守。

首席執行官王興稱，未來數個季度雖然疫情仍有不確定性，但餐飲外賣行業將受惠結構性的轉變，更多餐廳開始拓展綫上餐飲外賣業務，中小型餐廳致力提升營運效率，同時消費者認識到外賣的便利，有信心可捕捉長期機遇，目標在2025年前，集團日均訂單量達到1億單，每單利潤長期目標提升至1元。

到店、酒店業務料續弱勢

美團到店、酒店及旅遊業務上季受較嚴重衝擊，首席財務官陳少暉表示，到店業務的恢復遠遠慢於外賣業務，且不同類別的商家復甦進度不同，預計到店業務第二季度收入仍錄負增長。他續指，雖然本地住宿、三四星酒店的復甦較快，但對全年展望保守，主要因跨境旅遊住宿等仍需較長時間恢復，料酒店業務收入下滑將持續至第二季，甚至全年。

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