【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？

港區國安法令中美關係更趨惡化，美國勢必進一步加強打壓華為，阻止全球企業供應晶片予華為，禁令日後更必然隨著中美關係轉差而擴大。為了減少衝擊，華為據報正轉向南韓尋求三星供貨。不過，縱有大定單叩門，三星卻未必敢接。

華為據報欲向三星採購記憶體晶片

三星供貨兩考量：中美角力和利益

答應機會微，怕制裁，亦怕搶生意

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5月15日，美國打響中美科技戰的第二章，禁止使用美國設備或軟件的企業，在未獲許可之下供應晶片予華為或其相關企業。隨著中美關係因為港版國安法而進一步升溫，美國擴大華為禁令，相信只是時間問題。

台積電上星期已經決定赴美設廠，用行動投票。華為據報正向三星尋求購買主記憶體晶片（RAM），雖然這不屬於禁令範圍，但恐怕只屬暫時，華為有必要在擴大相關庫存。

問題是，三星要不要接華為這張定單。當中涉及至少兩大考慮，一是中美鬥爭，二是自身利益。

先談中美鬥爭，簡單來說，就是在中國和美國之間選邊站。

負責晶片業務的南韓政府官員便直言，包括記憶體或其他類型的晶片，美國技術約佔產量30%，從廣義來說，是不可能在整個晶片製造過程當中放棄使用美國技術。

如此一來，三星的選擇已是相當明顯，要是想長期供貨予華為，便極大可能違反美國禁令，面臨美國制裁，不只無法在全球絕大部分地區做生意，甚至跟銀行融資都可能有麻煩，絕對是不划算。

在美國禁令面前做選擇，三星也不是第一次，上一個例子就在伊朗。三星原本跟LG一同進軍伊朗，但制裁導致伊朗銀行匯款變得異常困難，令兩企終不得不敗走伊朗。

南韓晶片業界人士指，美國今次禁令很難應用到RAM晶片上，因為條文含糊，且晶片已經相當標準化，可以輕易透過任何國家的間接渠道得到。但相信，這樣反令三星更不敢貿然跟華為走得太近，免得被美國「冤枉好人」。

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其次是自身利益。對三星來說，華為是其晶片業務的5大顧客之一，但同時也是智能手機業務的主要競爭對手。華為愈受打壓，三星理論上愈是受益。

特別是自從2019年起，華為手機不再獲得Google服務支援。這對中國國內銷售的影響未必太大，但在全球其他地區來說，這個軟件方面的先天缺憾，已經足以構成致命打擊。

華為手機的優勢向來在於，硬件具相當水平，卻比同級對手的價錢來得便宜。但如果連三星晶片也沒有，即是在硬件方面承受另一下重擊，恐怕日後只能使用次一級硬件，一切優勢也將蕩然無存。

在公在私，三星減少向華為供貨，似乎更加合乎利益，也犯不著冒險得罪美國。

倘若無法取得美國首肯，華為之後即使向其他科企叩門，恐怕也只會是緣木求魚。

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