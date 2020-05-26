【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 環球經濟金融 17:14 2020/05/26 分享： 港版國安法令中美關係更趨惡化，美國勢必進一步加強打壓華為，阻止全球企業供應晶片予華為，禁令日後更必然隨著中美關係轉差而擴大。為了減少衝擊，華為據報正轉向南韓尋求三星供貨。不過，縱有大定單叩門，三星卻未必敢接。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 2020/05/25 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享） 2020/05/23 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享） 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 2020/05/23 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 2020/05/23 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 2020/05/25 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/23 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/23 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 2020/05/23 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 中美關係 科技戰 硬件 5G 南韓 Samsung 中國 華為 美國 晶片 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入