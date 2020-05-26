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【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）

環球經濟金融 17:14 2020/05/26

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港版國安法令中美關係更趨惡化，美國勢必進一步加強打壓華為，阻止全球企業供應晶片予華為，禁令日後更必然隨著中美關係轉差而擴大。為了減少衝擊，華為據報正轉向南韓尋求三星供貨。不過，縱有大定單叩門，三星卻未必敢接。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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