【疫市營商】工業4.0如何配合本地產業持續發展？

顛覆性的數碼科技已燃點起第四次工業革命，市場需求亦隨著數碼科技的發展而提升，消費者不僅希望隨時隨地使用流動裝置輕鬆購物，購買的商品是否合符道德與環保，亦提高了意識。

傳統的生產模式難以追上市場步伐，變革迫在眉睫。「工業4.0」的智能製造模式以整合機器學習、人工智能、物聯網和數據分析等技術，逐步更新產品設計、製造至營銷的每一周期。企業採用新科技而成的「智慧工廠」不再只停留於產品製造層面，以演變成以個人化服務為消費者帶來真正滿足需求的商品與服務，拉近消費者製造商的距離。

「工業4.0」與香港企業息息相關

相比以往，製造業對於香港的重要性確實有所削减。香港特區政府近年大力推動「再工業化」發展，吸引高增值及高科技生產業紮駐香港，我們亦不能輕視「工業4.0」

香港企業產生的影響。香港生產力促進局指出，不少的海外客戶曾經向香港代工生產和自家設計生產的廠商查詢有關「工業4.0」的事宜，了解香港企業對於數碼科技的準備及企業資源系統（ERP）的通用程度，從而評估雙方合作的可能性。



【工業4.0】手提數碼化精益分析儀 實時擷取生產資料



工業4.0助港企升級轉型 AI提升產品品質

HUGO BOSS實踐工業4.0 應對急切市場需求



數據聯通是「工業4.0」的核心，以物聯網技術幫助企業實時收集其產品生命週期裡各個階段的數據，包括設計、採購、生產、銷售、運輸和售後服務，並進行分析，依據實際情況於資源分配上進行相應的調整，從而提高成本效益提供最優質的產品和服務。

邁向「工業4.0」面臨挑戰

富士通（Fujitsu）最近進行的調查顯示，發展「工業4.0」的主要挑戰在於資金投入。然而，富士通深信僅需兩個簡單步驟，便能有效地加速項目進程，加快一步實踐「工業4.0」。

1.著眼於投資回報率（ROI），不要過分顧慮計劃的大小，而是選擇最合適的計劃，例如以ERP作為起點，把握企業升級轉型的方向。

2.採用數碼解決方案以提升並改變消費者體驗，例如使用實時數據，令客戶能夠追蹤其訂單的派遞情況，亦能透過數據即時分析更加了解市場趨勢。



「工業4.0」是全球製造業的升級轉型方向。面對席捲而來的科技浪潮，如果香港企業盡快採取行動，加快轉型，定能促進本地市場未來十年甚至更為長遠的發展。