【再度增持】郭氏家族增持新地100萬股　涉資逾9000萬元

▲ 郭老太鄺肖卿及郭炳江。（資料圖片）

受「港版國安法」影響，市場恐慌情緒未止，近半數藍籌股繼續尋底。聯交所股權披露資料顯示，郭氏家族再度趁低增持新地 （00016） ，是最近兩周以來第二度入市增持。

聯交所資料顯示，郭氏家族多名成員，包括郭老太鄺肖卿、集團主席郭炳聯及其兒子、執行董事郭基泓、集團執行董事郭基煇、非執董郭基俊、替代董事郭顥澧申報，於上周五（22日）以每股均價90.8692元，增持100萬股，共涉資9086.9萬元。

據有關申報，鄺肖卿的持股由26.59%增至26.63%；郭炳聯的持股則由18.12%，提高至18.15%。而郭基煇持有的Thriving Talent Limited，則另外以每股均價92.7516元增持45萬股，涉資約4,173.8萬元。

本地地產股上周捱沽，新地今日曾創逾52周低低見87.6元，最終收報89.1元，全日跌1.8%。

翻查紀錄，郭氏家族最近一次增持，是本月14日。當時以每股均價96.4487元，增持新地50萬股新地，涉資4,822.4萬元。

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