  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 22:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【再度增持】郭氏家族增持新地100萬股　涉資逾9000萬元

金融經濟 21:57 2020/05/25

分享：

郭老太鄺肖卿及郭炳江。（資料圖片）

受「港版國安法」影響，市場恐慌情緒未止，近半數藍籌股繼續尋底。聯交所股權披露資料顯示，郭氏家族再度趁低增持新地 （00016） ，是最近兩周以來第二度入市增持。

聯交所資料顯示，郭氏家族多名成員，包括郭老太鄺肖卿、集團主席郭炳聯及其兒子、執行董事郭基泓、集團執行董事郭基煇、非執董郭基俊、替代董事郭顥澧申報，於上周五（22日）以每股均價90.8692元，增持100萬股，共涉資9086.9萬元。

據有關申報，鄺肖卿的持股由26.59%增至26.63%；郭炳聯的持股則由18.12%，提高至18.15%。而郭基煇持有的Thriving Talent Limited，則另外以每股均價92.7516元增持45萬股，涉資約4,173.8萬元。

本地地產股上周捱沽，新地今日曾創逾52周低低見87.6元，最終收報89.1元，全日跌1.8%。

翻查紀錄，郭氏家族最近一次增持，是本月14日。當時以每股均價96.4487元，增持新地50萬股新地，涉資4,822.4萬元。

相關文章：

【限聚令】新地商場消費滿300元可抽獎　20萬份獎品包括iPhone 11Pro

【業主減租】新地4月再減租30%至50% 多個商場設立外賣自取熱線

【長線投資】平安人壽斥113億元　入股新地西九高鐵站上蓋項目

香港股票 本港地產股 新鴻基地產（00016） 鄺肖卿 郭炳聯 郭基煇 郭基泓 國安法 藍籌股 新地

下一篇文章

【恒指黑期】英美休市　恒指黑期暫升127點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期暫升127點（不斷更新）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期暫升127點（不斷更新）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士