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【盈警】I.T跌近2%一個月後再發盈警　料全年虧損擴大至不少於7億

金融經濟 10:14 2020/05/26

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I.T預計全年虧損擴大至少於7億元。

時裝零售商I.T （00999） 相隔一個月後再發盈警，預期虧蝕幅度再增逾1.3倍。I.T收市後在聯交所發公告，指因今年第四季度內「商譽、物業、家具及設備及使用權資產」之減值撥備，預期淨虧損將不少於7億元，遠高於上月發盈警時所預告的大約3億元淨虧損。

I.T表示，面對「嚴峻考驗」，將密切關注市況及作出相應業務策略調整。

根據I.T於4月份發表的盈警，集團曾預計今年2月底止全年淨虧損將不少於3億元，主要因肺炎疫情衝擊、全球經濟增長減慢、中美貿易爭議，欲及社會動盪影響香港及澳門地區業務。而該股去年同期盈利為4.43億元。

事實上，I.T最近已不斷傳出負面消息，例如本月中旬出爐的MSCI季檢結果顯示，香港小型股指數將剔出I.T，以及思捷 （00330） 等8隻股份。

由月初以來，I.T股價已累跌逾一成半，公司股價最新報1.09元，跌1.8%，成交額3.6萬元。

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香港股票 I.T（00999）

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