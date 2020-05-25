【香港出口】港4月出口跌幅略收窄　出口商：起碼有貨走

▲ 有出口商指，4月出口情況有所改善，坦言「起碼有貨走」，不過分析師預計，疫情對本港出口之影響在下半年才完全浮現。(資料圖片)

繼3月份錄得5.8%的按年跌幅後，本港4月份整體出口跌幅略為收窄，按年下跌3.7%。有出口商指，該月情況確有改善，坦言「起碼有貨走」，不過分析師預計，疫情對本港出口之影響在下半年才完全浮現。

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東亞銀行首席經濟師鄧世安指，4月份跌幅輕微收窄主要是內地復工帶動；不過由於歐美在3至4月間疫情爆發仍然嚴重，料海外市場需求將陸續轉弱，因此香港的商品出口表現短期內料會持續受壓。他預料，疫情對本港出口之影響在下半年才完全浮現，屆時出口數據或重現雙位數跌幅。

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香港中華出入口商會副會長許華傑亦指出，隨著中國陸續復工，業界4月出口情況確有改善，坦言「起碼有貨走」。他又提到，有歐美買家更因倉儲低而急趕下訂單，例如以往一段出貨時間為60天，現時則會要求45天。他認為倘疫情沒有進一步惡化，本港出口表現陸續有改善。

紡織品出口料年內難復甦

４月份之衣物及衣物配件的出口貨值跌幅顯注，按年挫41.3%；紡織品企業華嘉集團董事總經理莊成鑫透露，該月之訂單比去年同期大減約６成，又指，6月份理應為紡織業之出口高峰期，惟市場上充滿太多不明朗因素，目前行業正處於「有單不敢接，客人亦不敢下單」的狀況，坦言不敢貿然應允客人6月能夠出貨。

他預料，紡織品出口年內亦未能復甦，惟有轉換策略，更著墨於產品設計方面，冀短期內能吸引更多少批量訂單。

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記者：蘇穎琪