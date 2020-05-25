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微軟接龍遊戲推出30 年　每月仍有 3,500 萬玩家

科技 21:00 2020/05/25

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原來接龍遊戲系列推出至今，已超過 30 年。每個月仍有 3,500 萬用戶在玩這款經典遊戲。（Google Play Store截圖）

微軟（Microsoft）的Windows 系統經典遊戲包括「接龍」、「新接龍」，是不少人童年回憶。原來接龍遊戲系列推出至今，已超過 30 年。據微軟公布的數據顯示，每個月仍有 3,500 萬用戶在玩這款經典遊戲。

微軟在 1990 年的 Windows 3.0 作業系統開始，就加入了規則簡單的接龍遊戲，此後便成就了廣為人知的經典電腦遊戲。

事實上，接龍遊戲當初是用作教導用戶如何使用滑鼠，由一位微軟實習生 Wes Cherry 設計。由於1990 年代在電腦操作視窗介面及滑鼠游標，對用戶而言是全新體驗。所以為了可以快速掌握滑鼠的「點、拖、放」操作而設計該遊戲。

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微軟休閒遊戲工作室負責人 Paul Jensen 指出，接龍遊戲提供全球超過 200 個國家，共有 65 種語言，每月仍有 3,500 萬名玩家在玩這款遊戲。隨著屆滿 30 週年，微軟旗下 Xbox 也舉辦線上慶祝活動，邀請大家一起玩接龍。除了 Windows 版本，微軟也推出 AndroidiOS 版，用手機或平板電腦也能玩。

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責任編輯：張寶燕

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