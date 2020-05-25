  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 21:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

騰訊5億博900億？集合啦！騰訊森友會

金融經濟 20:37 2020/05/25

分享：

騰訊 （00700） 突然收購日本遊戲商Marvelous （日：7844）20%股權，成為Marvelous最大股東。Marvelous最大賣點是《牧場物語》，與全球大熱遊戲《動物森友會》或稱《動物之森》是同一風格，分析指出，市場憧憬騰訊與Marvelous合作，研制出《動物之森》的玩法遊戲，成為騰訊遊戲的增長引擎。

【騰訊股價】騰訊5億入股《牧場物語》日本遊戲公司Marvelous 成最大股東

在消息傳開之前，Marvelous股價裂口升2%，Marvelous於5月中公布業績，業績表現僅是一般，截至3月底的年度純利僅18億日圓，按年大跌46.3%，所以騰訊入股並非看好其業績表現。

按騰訊以往模式，是IP（知識產權）值錢，騰訊可進行大改造。騰訊透過入股，再與公司合作，透過值錢的資源，發展出更為優秀，以及可賺大錢的遊戲，這方面的市場觸角，騰訊毫不遜色。

最新《動物之森》風靡全球，直接令任天堂遊戲主機Switch一機難求，不過《動物之森》是任天堂版權。《動物之森》以往的遊戲，亦並非隻隻賣錢，是要到今集才賣錢，其現法的突破，值得同行遊戲廠商借鏡。

值得留意的是，《動物之森》在內地被禁，即這款遊戲在內地的市場，並未被完全開發，中國玩家的遊戲使費冠全球，可見商機龐大。

牧場物語風格，亦是以可愛造型為主。

Marvelous的《牧場物語》，就如同《動物之森》以往作品一樣，並非賣錢，不過，《牧場物語》的風格，就非常接近《動物之森》，如以近似的風格，出一隻類似《動物之森》的遊戲，或者能因而大賣。

用5億港元的代價，加上騰訊自身的研發實力，去進攻任天堂一年900億港元的收入（當然任天堂還有馬利奧、pokemon、妖怪手錶等實力），這5億元的投資，仍非常划算。

任天堂全年盈利增33% Switch銷量達2103萬部

任天堂Switch產量料受限至夏季 全年銷量難超1900萬

編輯：譚志偉

香港股票 騰訊控股（00700） 任天堂 Switch 知識產權 知識產權 Pokemon

上一篇文章

恒指黑期續升逾百點　騰訊外圍股價升2%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】李小加政協會議建議大灣區試行「新股通」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
恒指黑期續升逾百點　騰訊外圍股價升2%（不斷更新）
恒指黑期續升逾百點　騰訊外圍股價升2%（不斷更新）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士