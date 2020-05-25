騰訊5億博900億？集合啦！騰訊森友會

騰訊 （00700） 突然收購日本遊戲商Marvelous （日：7844）20%股權，成為Marvelous最大股東。Marvelous最大賣點是《牧場物語》，與全球大熱遊戲《動物森友會》或稱《動物之森》是同一風格，分析指出，市場憧憬騰訊與Marvelous合作，研制出《動物之森》的玩法遊戲，成為騰訊遊戲的增長引擎。

【騰訊股價】騰訊5億入股《牧場物語》日本遊戲公司Marvelous 成最大股東

在消息傳開之前，Marvelous股價裂口升2%，Marvelous於5月中公布業績，業績表現僅是一般，截至3月底的年度純利僅18億日圓，按年大跌46.3%，所以騰訊入股並非看好其業績表現。

按騰訊以往模式，是IP（知識產權）值錢，騰訊可進行大改造。騰訊透過入股，再與公司合作，透過值錢的資源，發展出更為優秀，以及可賺大錢的遊戲，這方面的市場觸角，騰訊毫不遜色。

最新《動物之森》風靡全球，直接令任天堂遊戲主機Switch一機難求，不過《動物之森》是任天堂版權。《動物之森》以往的遊戲，亦並非隻隻賣錢，是要到今集才賣錢，其現法的突破，值得同行遊戲廠商借鏡。

值得留意的是，《動物之森》在內地被禁，即這款遊戲在內地的市場，並未被完全開發，中國玩家的遊戲使費冠全球，可見商機龐大。

▲ 牧場物語風格，亦是以可愛造型為主。

Marvelous的《牧場物語》，就如同《動物之森》以往作品一樣，並非賣錢，不過，《牧場物語》的風格，就非常接近《動物之森》，如以近似的風格，出一隻類似《動物之森》的遊戲，或者能因而大賣。

用5億港元的代價，加上騰訊自身的研發實力，去進攻任天堂一年900億港元的收入（當然任天堂還有馬利奧、pokemon、妖怪手錶等實力），這5億元的投資，仍非常划算。

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編輯：譚志偉