【強積金】中銀保誠專家提醒 申請「保就業」計劃前3大準備

▲ 政府的「保就業」計劃（ESS）推出首天，業界指暫未有強積金（MPF）僱主及自僱人士；又或職業退休計劃（ORSO）的申請數據。

由政府推出的抗疫「保就業」計劃（ESS）今天（5月25日）正式接受申請，綜合3間強積金（MPF）受託人回應本報查詢時提醒，有意提出申請者的注意點，以免闖誤區，或無法盡快取得應急的救命錢。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑今晚回覆指，由於政府委聘的「保就業」計劃，代理人將於明天（26日）才會整理第一批的申請，並要求強積金受託人，提供有關的MPF紀錄證明書，預計明天才收到申請數字。

不過，陳子樑再三提醒3大申請貼士，包括：

（1）填報申請時僱主名稱必須與商業登記證，又或其他機構登記證上的僱主名稱一致；

（2）僱主須在2019年12月至2020年3月中，揀選一個合適的月份，以該月份的僱員人數及有關工資計算補貼金額；

（3）僱主申請補貼時，須準確輸入強積金信託公司、MPF計劃名稱、強積金計劃註冊或參與號碼等資料。

陳子樑補充，ESS申請登記網站 （www.ess.org.hk） 已詳細列出登記時的注意事項，以及申請辦法；有意申請的僱主及自僱人士，宜先細閱該網站，且留意資訊不時更新。

另一方面，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時說，「保就業」計劃（ESS）的申請，需由僱主及自僱人士直接向政府委聘的ESS代理人，在申請網站 （www.ess.org.hk） 提出；申請人需在申請流程中，授權ESS代理人向有關強積金受託人索取資料作審批。

身兼香港信託人公會副主席的劉嘉時透露，由於預計申請人數眾多，所以受託人已與ESS代理人達成共識，讓代理人分批與受託人處理申請，再由受託人提供數據（即「強積金紀錄證明書」）予代理人以審核申請。

劉嘉時重申，正因為申請由ESS代理人作中央處理，有需要者可向有關代理人查詢（熱線1836-122 、或電郵enquiry@employmentsupport.hk）。

至於5大受託人永明金融則指，暫未聽聞客戶在ESS網站的申請過程中遇疑難。而「保就業」計劃是給予合資格的僱主及自僱人士申請，而並非由成員自行申請。

永明金融發言人又進一步提醒，合資格的僱主及自僱人應在網上作出申請前，準備好所需文件，以及在5月25日至6月14日的指定期間內完成網上申請。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪