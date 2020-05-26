【父親節】朗廷酒店自助晚餐及扒房　網上預訂低至8折

▲ 香港朗廷酒店的自助餐餐廳The Food Gallery 亦設即叫即製美饌。（香港朗廷酒店提供圖片）

父親節將至，香港朗廷酒店的The Food Gallery和Bostonian Seafood & Grill餐廳，亦針對節日提供悉心美食，客人更可透過網上購買餐券，獲得低至8折優惠。

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自助餐餐廳The Food Gallery將提供無限量的即開生蠔、波士頓龍蝦、即叫即製的海鮮及扒類等，加上父親節限定甜品。至於現代扒房Bostonian Seafood & Grill則設有矜貴的早午餐，包括珍寶海鮮塔配新鮮時令生蠔、阿拉斯加蟹腳、招牌西班牙海鮮飯、脆烤乳豬等作前菜；主菜則有安格斯黑毛牛柳配香鴨肝、香煎三文魚柳，或純素的黑松南瓜意大利雲吞，並有多款甜品及自製無酒精雞尾酒。

▲ 香港朗廷酒店的Bostonian Seafood & Grill 餐廳，設父親節週末早午餐。（香港朗廷酒店提供圖片）

每位爸爸於父親節當日光顧上述兩間餐廳，均可免費獲贈迷你LAIBA雞尾酒一支。現於酒店官方網上商店購買餐券，更可享獨家低至8折優惠。



The Food Gallery晚餐自助餐價錢

價錢：父親節自助晚餐每位港幣 738元（八折後港幣590元）

Bostonian Seafood & Grill週末早午餐

價錢：父親節週末早午餐每位港幣 688元（9折後港幣619元）

父親節週末早午餐連Perrier-Jouët Grand Brut香檳任飲每位港幣 838元（8折後港幣619元）

父親節週末早午餐連Perrier-Jouët Blason Rosé及 Perrier-Jouet Grand Brut香檳任飲每位港幣 988元（8折後港幣790元）

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責任編輯：蘇穎琪