向Steve Jobs致敬？傳蘋果AR眼鏡推復古圓框設計

▲ 知名爆料達人Jon Prosser爆料，指蘋果另有開發一款復古圓框設計的「Steve Jobs Heritage Edition」限量版本。

蘋果（Apple）AR 眼鏡的傳聞不絕，其中知名爆料達人Jon Prosser日前就透露了蘋果AR眼鏡的售價、設計詳情，他日前再於外媒《Cult of Mac》的 Podcast 節目上爆料，指蘋果另有開發一款復古圓框設計的「Steve Jobs Heritage Edition」限量版本。

該復古圓框設計的「Steve Jobs Heritage Edition」限量版本，雖然未知道確實價位，以及是否採用特殊金屬物料等。不過極有可能如當第一代 Apple Watch 推出過最貴12 萬多港元的 18K 金 Apple Watch Edition 般，走精品高價路線。

Jon Prosser 又強調，該蘋果AR 眼鏡並無甚麼另類的瘋狂設計，主要是作為 iPhone 配件，講求實用性，也會與 Apple Watch 的用途有所不同。

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他早前爆料，指其暫定名稱為「Apple Glass」，售價約499美元起跳（約3,867港元），並可更換有度數的鏡片。另因私隱疑慮，該眼鏡將沒有相機鏡頭，並搭載新款 iPad Pro 首度使用的 LiDAR 光學雷達掃描儀，可用手勢進行互動，於鏡片顯示使用者才看到的資訊。

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責任編輯：張寶燕