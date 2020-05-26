【疫市營商】戲院續推優惠吸客　Premiere Elements憑票尾買一送一

▲ 百老匯院線Premiere Elements將推出憑票尾買一送一；MCL Cinemas與南記粉麵推出聯乘優惠；英皇戲院則與荃新天地合作推優惠等。（資料圖片）

各大戲院於本月初重開後，接二連三推出多項優惠吸客。百老匯院線Premiere Elements將推出憑票尾買一送一；MCL Cinemas與南記粉麵推出聯乘優惠；英皇戲院則與荃新天地合作推優惠等。

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Premiere Elements憑票尾買一送一

為慶祝Premiere Elements CGS Laser巨幕影廳開幕，憑百老匯院線旗下戲院之任何電影票尾，於優惠期2020年6月1日至8月31日內到Premiere Elements購買正價戲票時可享買一送一優惠。此外，戲院特別推出「買細送大」優惠，只要購買小童戲票一張，家長即可免費攜同小童一同觀看。

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英皇戲院Ｘ荃新天地優惠

即日至2020年6月17日，憑英皇戲院荃新天地之即日正本戲票2張(須列印實體戲票)及已註冊成為會員之S⁺ REWARDS APP，可免費換領50元荃新天地購物券1張，於指定商戶消費可扣減50元。

MCL 長沙灣戲院Ｘ南記粉麵優惠

MCL Cinemas繼買一送一後，即日至2020年6月30日，於南記粉麵長沙灣麗新商業中心分店，出示當日MCL長沙灣戲院戲飛票尾，惠顧正價粉麵一碗滿40元或以上，可免費獲贈大豆漿或汽水乙杯。

UA學生及教職員買一送一

UA則於早前宣布，即日起至5月31日，於香港UA院線售票處購票，學生及教職員可享買一送一優惠，但留意有些電影不適用。

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責任編輯：朱悅瀅