【港股追蹤】這隻醫療股王　上市兩年半累升12倍

全球疫情未消除，醫療相關股踏入今年成為表現最亮麗的板塊。醫療器械新股沛嘉醫療（09996）引發認購潮，除得益於疫症概念，亦和市場對其業務前景存在憧憬。比沛嘉早兩年半上市的同業愛康醫療（01789）正是借力骨科器械這個高增長市場 ，再配合產品國產化趨勢，成為新一代股王。

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愛康醫療於2017年12月，以1.75元招股價上市。該股價格跟隨收入及盈利節節上升，截至今日，該股報23.45元，較招股價累升12倍。若投資者識愛康於微時，在當時以17,500元申請10,000股並持有至今，未計派息，手上持股價值已增至逾23萬元。

愛康本季初以4,020萬美元收購從事骨科脊柱和創傷產品的北京理貝爾生物工程研究所。由於北京理貝爾擁有完整的產品綫、穩定的產品質量以及成熟的銷售渠道，相信可協助集團加強在脊柱和創傷領域的實力，並和現有品牌結合創造協同效應。

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骨科器械市場處高增長，加上集團積極擴闊產品組合搶佔市佔率，業務高增長勢頭相信未變。愛康今日雖逆市再升2%，惟基於市況轉弱，吸納水平宜定於較低位置。一旦愛康回抵月初低位約20港元時企穩，屆時可買入，以15%回報即23港元為目標價。一旦該股失守4月初低位約18.3港元，則宜止蝕。