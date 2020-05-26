【疫市營商】看好網購商機　Buyandship加強經營買家社群

▲ Buyandship首席執行官陳仁沛指出，疫情帶來網購發展機遇，希望讓更多人接觸到海外網購的好處。

網購在疫情爆發後加速發展，轉運平台Buyandship認為，跨境網購商機有增無減，該企未來會經營會員社群，加強提供消費資訊，與受歡迎海外品牌加強合作，並研發新科技方案簡化海外網購流程，進一步便利客人，把握潛在的網購商機。

早於年初疫情爆發初期，全城瘋狂從海外搶購口罩回港。Buyandship今年截至3月為止已處理3746萬個口罩的轉運。同時，該企2月及3月兩月處理約36萬宗轉運要求，整個首季更錄1.15倍增長。不過，該企首席執行官陳仁沛（Wilson）就指出，貨運成本一度急增至高達5倍，但他們未因此加價，甚至為口罩轉運提供優惠，他形容年初的生意是「蝕住做」。

踏入4月以後，香港業務運作已趨穩定，惟與以前相比，運費成本仍上升10至20%，而到貨需時更長，轉運到港的運貨時間多1至3日。惟因為客人對服務價錢很敏感，不能隨便加價，現階段該企只能自行消化有關成本，等候情況正常化。

▲ 在疫情高峰期，防疫產品堆滿Buyandship的貨倉。（Buyandship提供圖片)

助吸引網購新客源

Wilson坦言，撇開突發性的搶購，疫情所帶來的業務增長不算太大，但總算吸引一群新的客源，這群客人之中或以前從未網購，因為搶購防疫用品踏出第一步，若果他們能夠體會到海外網購的方便，相信將會成為長期客戶。

>>東森網購攻港 用戶分享產品Link獲分紅

>>【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準

Wilson對業務前景有信心，他解釋，海外品牌直接進軍香港市場有眾多考慮，因香港特殊零售環境，不少品牌貨品就算於香港設代理以至直營專門店，仍難以將貨品價格減至與外國看齊，而只要價格差距繼續存在，海外網購再轉運仍是對香港消費者較為實惠的選擇。不過他亦提到，市面近年增加不少專門類型的網購平台，特別是專攻如單車、寵物用品等單一產品類型的平台，某意義上亦與網購轉運有競爭。

目前Buyandship香港會員數目逾30萬，香港會員主要以購入海外限定的貨品為主，例如名牌的歐美限定產品，主要貨品類型包括衣服、嬰兒用品、電器、玩具等。近年其營銷團隊更會多為會員提供筍貨優惠，或海外獨特貨品的資訊，加強社群經營，吸引客戶持續使用服務。

記者: 周俊霖