【股樓專欄】撤辣的三大理由

老友問筆者，是不是收了地產商費用，近日的文章經常提及撤辣。我回應說，如果我有收費，就不會講任何說話，這叫做掩口費。沒有收費我才夠膽亂講，事實上，我雖然贊成撤辣，但與地產商的理由絕對不同，甚至認為地產商的理由不是理由。



地產商雖然沒有直接叫政府撤辣，但代表地產商的立法會議員，經常咬牙切齒在立法會叫政府撤辣，否則就會出現很多負資產者。因為不撤辣即是逼死在過去3年內買樓的業主，他們見到樓價下跌，但因為要付額外印花稅（SSD）而不能夠賣樓，封死他們的的逃生門，強迫他們成為負資產者。其實以這個理由叫政府撤辣，對地產商沒有利益，要賣樓的人根本無能力買樓。而且撤銷SSD所得到的供應量，直接消耗新樓購買力，對地產商弊多於利，而現在樓價重拾升軌，負資產亦將會減少，政府有大條道理不撤辣。

政府方面，不撤辣的理由是樓市未跌夠，理由似乎很合理，但如果政府回想當日推出辣招的時候，中原指數是89點，現在接近176點，樓價要下跌超過一半才可以考慮撤辣。如果真的達到政府要求，香港的經濟將會慘不忍睹，就算撤辣都無人買樓，所以，如果政府要樓價大幅下跌才會撤辣，我相信永遠不會撤，大家死了條心。



我讀中學時，老師在試題上問，為何當日納粹德軍統帥希特拉（Adolf Hitler）在蘇聯戰敗，很多同學答德軍不能適應寒冷天氣，未能及時在凜冽寒冬來臨之前撤退， 所以大敗。我的答案是，希特拉沒有理會蘇聯可以海量生產軍備，兵員亦不斷增加，而德軍則不斷消耗，戰綫太長，補給有困難，不撤軍就必敗無疑， 最後我得到很低分，其他同學很高分。

我認為，政府是否撤招應考慮供應量是否達到正常，而非負資產的逃生門或者要樓價大幅下跌。現在地產商的存貨是非常足夠，這是撤辣的最佳時機。地產商的存貨減少，必定會考慮多建樓宇，供應充足，樓市才會回復正常。如果地產商的新樓不能夠出售，他們就不會增加供應，樓市永遠不會回復正常。不過在市場上同意我意見的人很少，大多數認為，要等到樓價大跌才應該考慮撤辣。

原文刊於657期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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