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周末一二手樓市走勢兩極　新盤旺場二手成交暴跌逾7成

股樓投資 18:46 2020/05/25

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▲ 新地副董事總經理雷霆（左）及新地代理總經理胡致遠公布第2期「Wetland Seasons Park  」之最新消息

剛過去的週六及週日（23日至24日），市場焦點全聚焦於新盤，盡管港區國安法消息公布，市場也爆發社區衝突，一手市場錄得逾330多宗成交，較上周成交量相若。二手市場卻伊人憔悴，期內交投量大挫逾7成。
踏入5月全新盤開始傾巢而出，帶動市場氣氛，其中新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第2期於上周六推出首批200伙，於當天已沽出逾95%，成績不俗。該盤於周日再原價加推93伙，首推一房（開放式廚房）及一房連儲物房（開放式廚房）間隔單位，折實樓價由398.6萬至883萬元，折實呎價由10,744元至16,118元，折實平均呎價為12,538，屬原價加推。至於恒地 （00012）旗下 旺角利奧坊•曦岸於周日進行首輪發售88伙，最後沽出近5成約40伙。
由永泰地產（00369）發展、近日推售的屯門青山公路OMA by the Sea，該盤為政府放寬限聚令後首個開售的全新樓盤，銷售情况持續理想，自 5 月 17 日公開發售 9 天內速沽逾 7 成可供公開發售單位。該項目更於周一（25日）以招標形式售出 6 伙連天台頂層戶，共中一戶更創項目成交金額及呎價新高。包括1座17樓C2室，面積619平方呎，成交價1005.5萬元，呎價16,244元，成交價及呎價同創屋苑新高。
二手市場卻被一手搶去大量購買力，據中原地產數據，十大屋苑於過去的周末成交量失守雙位數水平，錄得5宗成交，較上周末19宗銳減73.7%，有6個屋苑零成交，分別為太古城、海怡半島、美孚新邨、麗港城、新都城及沙田第一城; 康怡花園則錄3宗成交，成交最多。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤蜂擁推售，本周末更有4個全新盤開賣，市區亦有多個新盤開放示範單位及收票，全城搶購新盤下，二手成交量應聲下挫；港島區今天有遊行，部份地區交通受阻，以致二手睇樓活動及成交受到一定程度的影響。
 

撰文 : 陳詠妍

國安法 二手市場 一手市場 遊行集會 永泰地產 OMA by the Sea Wetland Seasons Park第2期

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