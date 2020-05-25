【港版國安法】中資證券業協會譚岳衡：港股短綫波動屬於「預期之內的正常反應」

▲ 長綫來看，譚岳衡相信香港作為國際金融中心，擁有靈活穩健的金融體系，同時資本市場亦具有強大韌性，若國安立法保障了香港的營商和投資環境，並穩定投資信心，本港國際金融中心地位可見鞏固

市場關注「港版國安法」周四表決，恒指上周五更受政局不明拖累，單日急速下瀉約點1300點，至今尚處22000點大關。交銀國際董事長、香港中資證券業協會永遠名譽會長譚岳衡估計，市場現時較擔心的是，「美國以此（港版國安法）為藉口，對香港進一步打壓，包括『香港人權與民主法案』以及威脅取消香港獨立關稅區待遇等措施」，形容香港資本市場短期波動屬於「預期之內的正常反應」。

長綫來看，譚岳衡相信香港作為國際金融中心，擁有靈活穩健的金融體系，同時資本市場亦具有強大韌性，若國安立法保障了香港的營商和投資環境，並穩定投資信心，本港國際金融中心地位可見鞏固。

他續稱，「國安立法短期內可能對香港資本市場帶來一定影響」，惟內地經濟長遠「穩中向好」的基本趨勢不會改變，香港作為「內地資本市場的橋樑角色」亦不會改變。

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