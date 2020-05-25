【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 環球政治 18:22 2020/05/25 分享： 美國總統特朗普上台後，德國為首的歐洲多國不論官方抑或傳媒，普遍都以敢於向特朗普說不為傲。經過近4年耳濡目染，德國人如今不只蔑視特朗普，更索性疏遠美國，才讓德國官方和傳媒驚覺，這幾年反對特朗普，似乎反得太過火。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力】白宮官員：中國瞞疫 堪比切爾諾貝爾核災 今日 【中美角力】白宮官員：中國瞞疫 堪比切爾諾貝爾核災 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 2020/05/17 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌 2020/05/21 【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌 【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇 2020/05/22 【中美角力】彭博社評中國戰狼外交 錯過彰顯國力機遇 最新專欄文章 更多 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 今日 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/23 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/23 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 2020/05/23 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 2020/05/23 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 德國 外交 政治 中美關係 特朗普 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入