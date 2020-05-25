【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）

美國總統特朗普上台後，德國為首的歐洲多國不論官方抑或傳媒，普遍都以敢於向特朗普說不為傲。經過近4年耳濡目染，德國人如今不只蔑視特朗普，更索性疏遠美國，才讓德國官方和傳媒驚覺，這幾年反對特朗普，似乎反得太過火。

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