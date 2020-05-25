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白宮官員與特朗普唱反調：很難説會否再封鎖美國

環球社會熱點 18:18 2020/05/25

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白宮負責協調新冠肺炎疫情的官員伯克斯，竟然公開與特朗普唱反調，指會否再宣布封鎖措施「很難説。」

美國的新冠肺炎疫情持續，超過164萬人確診。美國總統特朗普早前表示，即使美國爆發第二波疫情，也不會再封鎖國家。但白宮負責協調新冠肺炎疫情的官員伯克斯，竟然公開與特朗普唱反調，指會否再宣布封鎖措施「很難説。」

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伯克斯（Deborah Birx）接受美國廣播公司（ABC）訪問時，被問及對特朗普聲稱不會於疫情再爆發時封鎖國家的看法。她表示白宮正試圖研究如何在開放國家的同時，維持國家的安全。

主持再追問伯克斯覺得美國會否再次封鎖，伯克斯就表示：

這很難説。

（It’s difficult to tell.）

伯克斯表示，當局正為秋季可能再出現的疫情做好準備，包括保障個人防護裝備及呼吸機的供應，更會積極推動新冠肺炎療法及疫苗的研發。

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美國政府近期仍然建議民眾與他人有社交接觸時，也應該佩戴口罩。但特朗普一直拒絕在公眾場合戴口罩，被批評作爲總統不以身作則。

伯克斯則表示，除非她是一個人獨處，否則她會一直佩戴口罩。她表示戴口罩可向社區傳達公共健康信息，也是民眾互相保護的方式。

【美國疫情】特朗普稱就算爆第2波疫情 也不會再封鎖

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主持又再追問伯克斯會否希望特朗普戴口罩。伯克斯就避重就輕地回答，她不了解特朗普的時間表，也不知道他與何人見面及保持多少社交距離。

伯克斯建議如人們的社交距離在6英呎（約1.82米）以内，就應該佩戴口罩。但她強調自己並非每日與特朗普見面，認爲由特朗普的私人醫生作建議會更好。

責任編輯：何穎兒

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