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恒地籌建Life-Lab科創平台 推動AIoT及晶片研發

金融經濟 18:03 2020/05/25

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李家傑表示，Life-Lab 將會是年輕人從事科技創新和創業的試驗場。

近年香港創科發展成為熱門議題，恒地 （00012） 主席李家傑表示，集團正籌劃創建一個聚焦AIoT（人工智能物聯網）和晶片、醫療健康、智慧能源的人工智能科技產品創新實驗平台Life-Lab，幫助年輕人抓緊科技創新的機遇，並推動香港快速成長為國際科技創新中心。

李家傑表示，Life-Lab 將會是年輕人從事科技創新和創業的試驗場，希望能吸引全球科學家和科技人才來到香港，引進全球高端科技領域的知識產權(IP)，利用香港的人才、知識產權、法律、經貿等多方面的優勢，加速人工智能科技產品的商業應用，一方面滿足內地的巨大市場和需求，同時推動本港在科技創新領域的快速發展，成為大灣區的創新科技中心。

Life-Lab，會集中發展AIoT和晶片、醫療健康和智慧能源範疇，向科技團隊提供開源晶片平台，讓他們設計AIoT產品和解決方案；此外，又會以香港中華煤氣在內地3000萬燃氣用戶作為應用場景，推動智慧能源產品技術的研發。而在香港，則以仁安醫院作為醫療健康科技創新的應用場景。

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香港股票 恒基地產（00012） 大灣區 仁安醫院 中華煤氣 創新科技及應用 物聯網 人工智能

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