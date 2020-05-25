  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 18:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】一文看清投資界分析國安法　高盛：添復甦陰霾、瑞銀：無走資

金融經濟 18:00 2020/05/25

分享：

港版國安法消息出爐後，投資界陸續分析初步影響。

港版國安法消息上周傳出後，上周五（22日）港股創近年最大單日跌幅，恒指周一表現反覆，曾再跌400點，收市倒升22點。投資界初步分析港版國安法影響，普遍認為港版國安法消息增加投資者憂慮，而目前條文尚未清晰，未敢貿言稱香港金融中心地位即時受損。

以下為不同投資大行或知名投資者評論：

高盛：香港經濟復甦添不明朗

高盛稱，對於港版國安法內容並無看法，但過去1年香港因政治事件較區內經濟體更早步入技術衰退，認為國安法立法連同立法會選舉、美國《香港關係法》等政治因素，都會令香港經濟復甦更不明朗。

該行建議小心本地收入比重較高股份，同時提出現時是合理時機套用「長倉恒指、短倉香港本土股份」的策略。

詳細可見：【港版國安法】高盛：立法令香港復甦添不明朗　籲避開純本港需求股（附股份表）

花旗：港府會保持聯滙　特殊地位短期難改

花旗發表報告，認為本港短期內仍可維持特殊地位，一旦特殊地位有變，相信貨物貿易仍不會受明顯影響，但服務貿易步就會衝擊，而美國企業亦可能削減本港分支。

詳細可見：【港版國安法】花旗：香港短期可保特殊地位 相信港府會保持聯滙

瑞銀：未見明顯走資

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤稱，目前未見觸發明顯走資，若美國撤銷香港在投資及貨幣等獨立地位，對香港造成重大打擊，但料機會較微，因為會對大量在港的美國金融機構造成影響。

詳細可見：【港版國安法】瑞銀：理解投資者憂落實細節　惟暫未見港現明顯走資

謝清海：港版國安法實施利大於弊

在港出席多項公職的惠理集團  （00806）  聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海就稱，部分投資者更因為中央終於推動「港版國安法」而鬆一口氣，因覺得終於解決了一大難題，認為香港對美國的倚賴程度愈來愈低。

詳細可見：【港版國安法】謝清海：港版國安法實施利大於弊

相關文章：

【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）

【港版國安法】美國家安全顧問：如國安法通過 將制裁香港

【港版國安法】星展李振豪：港股短期要有每日上落500至1000點的準備

經濟 香港股票 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 惠理集團（00806） 謝清海 美國－香港政策法 國安法 花旗銀行 瑞銀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
恒生指數倒升22點港交所升6%藍籌最強　恒指黑期續升逾百點（不斷更新）
恒生指數倒升22點港交所升6%藍籌最強　恒指黑期續升逾百點（不斷更新）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）