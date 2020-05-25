【港版國安法】一文看清投資界分析國安法　高盛：添復甦陰霾、瑞銀：無走資

▲ 港版國安法消息出爐後，投資界陸續分析初步影響。

港版國安法消息上周傳出後，上周五（22日）港股創近年最大單日跌幅，恒指周一表現反覆，曾再跌400點，收市倒升22點。投資界初步分析港版國安法影響，普遍認為港版國安法消息增加投資者憂慮，而目前條文尚未清晰，未敢貿言稱香港金融中心地位即時受損。

以下為不同投資大行或知名投資者評論：

高盛：香港經濟復甦添不明朗

高盛稱，對於港版國安法內容並無看法，但過去1年香港因政治事件較區內經濟體更早步入技術衰退，認為國安法立法連同立法會選舉、美國《香港關係法》等政治因素，都會令香港經濟復甦更不明朗。

該行建議小心本地收入比重較高股份，同時提出現時是合理時機套用「長倉恒指、短倉香港本土股份」的策略。

詳細可見：【港版國安法】高盛：立法令香港復甦添不明朗 籲避開純本港需求股（附股份表）

花旗：港府會保持聯滙 特殊地位短期難改

花旗發表報告，認為本港短期內仍可維持特殊地位，一旦特殊地位有變，相信貨物貿易仍不會受明顯影響，但服務貿易步就會衝擊，而美國企業亦可能削減本港分支。

詳細可見：【港版國安法】花旗：香港短期可保特殊地位 相信港府會保持聯滙

瑞銀：未見明顯走資

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤稱，目前未見觸發明顯走資，若美國撤銷香港在投資及貨幣等獨立地位，對香港造成重大打擊，但料機會較微，因為會對大量在港的美國金融機構造成影響。

詳細可見：【港版國安法】瑞銀：理解投資者憂落實細節 惟暫未見港現明顯走資

謝清海：港版國安法實施利大於弊

在港出席多項公職的惠理集團 （00806） 聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海就稱，部分投資者更因為中央終於推動「港版國安法」而鬆一口氣，因覺得終於解決了一大難題，認為香港對美國的倚賴程度愈來愈低。

詳細可見：【港版國安法】謝清海：港版國安法實施利大於弊

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