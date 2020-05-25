【科技抗疫】以色列理工學院研新式口罩　用充電器供電即可殺菌

▲ 新冠肺炎疫情全球大流行，民眾對口罩需求持續，擔憂更不斷加劇。

新冠肺炎疫情全球大流行，民眾對口罩需求持續，擔憂更不斷加劇。以色列一間大學研究人員日前就開發了一種口罩，利用口罩內部的碳纖維層來殺滅病原體，並且可透過手機充電器發出的電流加熱，為口罩自行進行清潔。

>>>【科技抗疫】巴黎警方用無人機監控民眾 最高法院下令停止

>>>【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API 逾20國研引入

據英國媒體每日郵報指，以色列理工學院材料科學與工程學院的研究人員Yair Ein-Eli日前開發了一款可重用的殺菌口罩。報道稱，口罩內置碳纖維層，通過智能手機充電器提供電流，就可以殺滅病原體，包括在口罩上積聚的新冠病毒。

▲ 口罩內置碳纖維層，通過智能手機充電器提供電流，就可以殺滅病原體，包括在口罩上積聚的新冠病毒。（網上圖片）

而目前研究人員已經向美國專利及商標局提交專利申請，並希望能以1美元（約7.76港元）的價錢在市場上出售。

除此之外，以色列Avtipus專利發明實驗室亦設計了一款透過遙控桿控制開合的口罩，讓民眾外出用餐時無需脫下口罩也可進食。當叉子碰到口罩時，口罩可以通過機械遙控自動開啟；叉子拿出來，口罩就會自動合上。

>>>【科技抗疫】藍牙追蹤能加快發現肺炎患者？ 分析現有技術挑戰

責任編輯：曾曉汶