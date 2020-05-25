▲ 【美國疫情】假期多處人頭湧湧 官員警告或確診急增

美國疫情持續下，各地沙灘及公園等公眾設施重開，不少美國人趁住假期外出遊玩，美國多個公眾設施人頭湧湧。多個官員警告，新冠肺炎疫情仍未受控，倘民眾不保持社交距離，或引發另一波確診急增。

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，美國錄得164萬宗確診，死亡人數為9.7萬。

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在陣亡將士紀念日假期前的周末，人群滿佈佛羅里達州、馬里蘭州、佐治亞州、弗吉尼亞州等地的沙灘，人與人之間未有保持社交距離，不少民眾甚至沒有戴上口罩。

在密蘇里州，不少民眾更參加泳池派對，而僅在數日前，阿肯色州才出現「泳池派對感染群組」。阿肯色州州長警告，該州正經歷疫情的第二個高峰。

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在德州休斯頓市（Houston），市長指當局會實施酒吧、餐廳的人數限制措施，因收到數以百計的違規投訴。他指，太多人不維持社交距離，亦沒有戴上口罩地聚在一起。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）強調民眾的行為，對於疫情的擴散是極為重要，形容只要得知民眾今日的行為，就能預測3日後的感染率。

美國食品藥物管理局（FDA）周日呼籲民眾跟隨聯邦指引，以防止疫情蔓延。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）指，新冠肺炎疫情仍未受控，仍要靠民眾保護自己及社區，敦促民眾需保持社交距離、勤洗手及戴口罩。

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責任編輯：林嘉莉