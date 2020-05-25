【強積金】MPF今年暫急挫逾6% 打工仔人均輸$13,000

▲ 晨星指今年首5個月MPF整體回報跌逾6%，港股基金更急挫逾一成 。

打工仔的強積金（MPF）於「五窮月」勢危，雖然晨星香港的最新統計，5月份MPF的平均回報險升不足1%，微漲0.69%。不過，其數據是截至上周四（5月21日）的MPF表現，換言之，還未反映翌日（22日）因「港版國安法」憂慮，港股急瀉逾千三點，股滙雙殺的慘況。即使今天（5月25日）恒指止跌，可是僅升22點。專家預計在政治市下，料本月的強積金表現難扭轉跌幅，打工仔更應綁緊安全帶，血汗錢以布局環球投資市場，以便迎「六絕月」的動盪市來臨。

如以今年首5個月計，晨星指MPF整體回報累計急挫逾6%，拖累上班族合共輸掉逾583億元，人均身家損失逾萬三元，在職者的供款幾近白供一場，有愈供愈縮之憂。

畢竟各類基金中，大輸家為歐洲股票基金，年初至今插水近兩成。至於港人摯愛的港股MPF產品，亦下滑逾一成，僅保守類基金於疫市跑出，逾廿類基金中，大贏家為港元債券基金，扒逆水彈升3.3%。

MPF「達人」、高治顧問（GOJI）行政總裁余天佑表示，突如其來的「港版國安法」，為市場帶來不少衝擊，加上全球疫情仍未受控，相信短期內港股及環球市場繼續在陰霾密布下上落。

談及對一眾強積金的影響，余天佑認為，尤其對重倉股票的MPF基金，以及股票比重較高的人生階段基金，短期內難免受壓。但成員不必過份恐慌，皆因強積金作為長線的紀律投資，每月作定時定額供款，能有效淡化短期的市況波動。

至於強積金的資產配置，余天佑說，環球股票市場仍是長線投資的合適選項；從風險管理而言，環球增長類或平衡型基金，既能分散於環球市況，以減低集中於單一市場的風險；同時，亦可保持投資於股票市場，冀長遠計可爭取較高回報，望能跑贏通脹。

余天佑再三忠告，在飄忽的波動市下，供款人更應保持冷靜，切忌胡亂轉換基金，嘗試去捕捉短炒機會，且應檢視在百年不遇的世紀疫情下，一己的狀況有否驟變，例如不同人生階段的風險承擔能力、有否被提早退休或減薪等，以便決定股債等不同風險的佔比。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪