【港股追蹤】銅芯抗疫都唔掂？　口罩生產商一瀉未止

政府本月初公布，向全港市民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，創新及科技局其後更證實，晶苑國際（02232）負責生產該款口罩，一度令股價抽升，不過升勢僅曇花一現，其後更出現獲利回吐，今日（25日）再跌2.3%，收報1.69元，連跌第6日，再創上市後新低。

港府早前撥款8億元，研發這款可重用口罩，創科局局長薛永恒指，每個口罩成本約為40元，故市場預期今次派發900個口罩，將為主要生產商晶苑帶來約3.6億元訂單。但翻查晶苑業績，公司去年全年收入逾24億美元，折合近190億元，相信這筆訂單對公司營運實際幫助不大。

集團2017年11月在港交所（00388）掛牌，當時上市價為7.5元，2018年曾升至9元以上，其後一直下挫，3月份低見1.7元，但低處未算低，今日曾低見1.65元。估計全球疫情未完全改善下，晶苑這類製造業股份仍會受到拖累，股價易跌難升。

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