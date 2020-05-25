【港版國安法】走資？股市跌完未？失金融中心地位？　一文看懂關鍵三問

▲ 市場擔心「港版國安法」引發走資潮，令股市大跌，甚至憂慮香港失金融中心地位。

「港版國安法」將於本周四（28日）在人大兩會閉幕進行表決。繼上周五恒指挫1349點後，恒指今日反覆，早段曾再逾400點，其後跌幅收窄，最終倒升收市。市場擔心「港版國安法」引發走資潮，令股市大跌，甚至憂慮香港失金融中心地位。至於大行又怎樣看？

港滙偏軟，港元拆息上升，走資先兆？

拆息上升或意味銀行體系結餘趨緊。部分市場人士會視之為走資指標。富瑞指出，「港版國安法」消息公布後，港滙及港元拆息走勢背馳，但該行認為，美國聯儲局QE應該最終會限制本地利率升幅。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤指出，國安法消息傳出後至今僅數日時間，未見觸發大規模走資。汪濤指出，去年社會事件期間，香港曾出現小規模的走資，惟隨著美國收緊對中概股的上市限制及審查，估計有更多中資企業回流在港上市，並會因而帶動更多資金湧港。

股市何時跌完？

恒指上周五急跌1349點，跌幅為2015年7月以來最勁，單日蒸發市值近1.7萬億元。雖然今日收升22點，但仍難以彌補此前跌幅。富瑞料，港股的波動性可能持續至6月初，但料港股不會急跌，原因有四。

第一AH股溢價最終也會恢復；第二是美國未來3年不太可能會加息，港元拆息（Hibor）最終將會上升，吸引資金回流香港；第三是中港股票並不昂貴；第四是中國經濟數據有改善跡象，人民幣投資情緒最終會決定香港風險溢價的方向。

高盛對於港版國安法內容則無看法，但因應港股估值不高，仍予香港股市「與大市同步」評級 。該行預期，MSCI香港指數未來12個月仍有10%的潛在升幅。

瑞銀目前對恒指年底的預測是22500點水平。而在最差情況下，恒指年內或跌至19200點。

香港會失金融中心地位？

中美角力升溫，不少中概股蘊釀來港第二上市，富瑞認為正因如此，本港金融中心的地位不會消失。瑞銀也認為，美國取消港元自由兌換美元的可能性很低，特別是會對大量在港的美國金融機構造成影響。

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編輯：吳敏芳