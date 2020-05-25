歐盟3年前叫藥廠研發疫苗被拒 因利潤不及慢性病藥

▲ 《衛報》報道，原來歐盟早於2017年曾提出研發疫苗的建議，可惜被拒。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然持續，全球確診人數突破540萬，多個國家、藥廠都開始展開疫苗研發競賽。然而《衛報》報道，原來歐盟早於2017年曾提出研發疫苗的建議，可惜被拒。

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《衛報》報道，有歐洲執行委員會代表曾於2017年向由歐洲執行委員會資助、號稱全球最大規模公司型健康合作項目「創新藥物倡議」（Innovative Medicines Initiative，簡稱IMI）提出，希望藥廠研發針對類似冠狀病毒的疫苗，並優先批准開發針對優先病原體的疫苗，讓藥廠可在疫情爆發之前，趕製好疫苗，可惜但這項提議遭IMI否決。IMI的董事會包括各大藥廠代表，如葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、輝瑞（Pfizer）等。

報道指，由於全球各國對新冠疫情防備不足，以致陷入全球大流行；同樣處於抗疫前線的藥廠備受批評，指未能優先考慮傳染病的治療，因其收益不如慢性病藥物。

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目前市場上有八款疫苗正在測試中，但沒有寫包單的成功。最有希望的該是牛津大學的疫苗，但據指僅一半機會獲准使用。

記者：葉芷樺

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