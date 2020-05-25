【港股追蹤】獲大摩上調目標價1.5倍　康希諾反大跌14%

康希諾（06185）公有研發新冠肺炎疫苗初步人體試驗結果令人滿意，摩根士丹利亦立即發表報告唱好，並調高目標價1.5倍，好消息不斷，偏偏康希諾股價今日（25日）逆市大跌14%，是近3個交易日以來第二次急瀉。

集團通告指出，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗I期研究結果的研究論文，已在醫學期刊「柳葉刀」發表。根據研究報告，Ad5載體COVID-19疫苗接種後28天可耐受，並具有免疫原性。健康成人中，對SARS-CoV-2的體液反應在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。此發現表明，Ad5載體COVID-19疫苗值得進一步研究。

大摩報告指出，由於疫苗已有一期臨床數據並加速研發過程，在中國的二期臨床試驗將在6月發表。該行基本假設疫苗成功率為60%，並可能於今年年底或明年初獲批推出，明年銷量或達8,000萬劑，定價料介乎30元至100元人民幣，銷售額或達29億元人民幣。該行維持康希諾「增持」評級，目標價更由102元調升至258元。

不過，消息未有對康希諾帶來刺激，股價在開市後一度插水式下跌，最多跌28%，低見160元，之後見反彈，收報191.1元，仍大跌14%，全日成交額15.7億元。

值得留意的，今次是康希諾近3個交易日以來第2次急瀉，上周四（21日）股價創歷史新高285.8元後單日轉向，當日收市倒跌13%至214元。