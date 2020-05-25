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【南韓疫情】周二實施強制令 搭公共交通必須戴口罩

環球社會熱點 17:08 2020/05/25

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南韓政府面對疫情仍不敢鬆懈，要求民眾由周二（26日）起必須佩帶口罩乘搭公共交通工具。

全球多國的新冠肺炎疫情陸續放緩，南韓防疫部門亦表示，首爾梨泰院夜店群組的疫情仍處於可防可控狀態。但南韓政府仍不敢鬆懈，要求民眾由周二（26日）起必須佩戴口罩乘搭公共交通工具。另外，南韓有部分航空公司也要求乘客搭飛機時要戴口罩。

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南韓政府早前已要求各公共交通運輸商，在出發前及抵達後都要加強防疫措施。但由於近日天氣炎熱，政府憂慮民眾因怕熱而拒戴口罩，屆時會引發新一波疫情。

韓聯社報道，南韓中央防疫對策本部周一（25日）表示，當局為預防新冠病毒於公眾場所的傳播，要求所有民眾由周二起，如乘搭巴士、地鐵、的士等公共交通時必須戴口罩，否則不得上車。

據悉，如有乘客拒絕戴口罩，公共交通工具的司機可拒絕接載這些乘客，政府期間不會因而對拒載的司機作出處罰。

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另外，政府同時要求司機等公共交通運輸業者，在工作時也必須佩戴口罩。如業界人士不遵守措施，政府會採取相應行動要求其改正。

近日仍有境外輸入的病例，南韓部分航空公司由上周一（18日）起，已要求所有乘客搭飛機時要戴口罩。至於所有航空公司由周三（27日）起，包括國内外航綫的所有乘客搭飛機時也要戴口罩。

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南韓再增16宗新冠肺炎病例，其中13宗屬社區傳播病例，3宗為境外輸入病例，累計全國有11,206人確診。梨泰院夜店群組相關病例增至237宗，但當局早前稱目前尚未出現公共場所等大規模感染，仍屬可防可控狀態，暫時無需上調防疫等級。

責任編輯：鄭錦玲

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