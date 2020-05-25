【一click到門口】半百傳統公司新挑戰 聘80 90後拓網購物流

本港超過50年的物流公司聯邦，主打傳統倉儲物流。不過約兩年前，公司邁出新步，成立專門針對中小微企網購的物流服務，名為e+Solutions。傳統物流主要是點對點服務，從生產商或供應商將貨物提取並運往另一端的批發商或零售商，中間可能需要倉存，一張單涉及一整貨櫃大量同款貨物；但網購物流則是無限點對無限點，變得複雜零散得多，因應無數網店定單，向世界各地廠商或供應商提取五花八門貨物，再集結到倉庫分類及包裝等，再配送到成千上萬的網購消費者手上。

▲ 老牌物流公司聯邦的行政總裁王國亮指年輕人帶入新思維，尤其是在網購、數碼營銷方面。（郭紫珊攝）

網購物流對傳統物流公司帶來很多挑戰，「背後很多物流運作不是一般消費者看不到的，例如寄外國貨要清關，各地清關模式不同；例如怎樣把網站跟海關、甚至快遞公司等對接；要出一張電腦單，集合相關資訊並且將之變成一張可貼於貨件上的Label，你都要花時間去理解。」他指公司有歷史，對清關等有經驗，有基本資源及配套，加上有自己的技術團隊開發系統，轉身相對容易。

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王國亮指負責的員工都是後生仔女，八十後九十後甚至零零後，主管級的甚至沒有做過物流，「網購始終是新興行業，年輕人就熟悉。」他舉例過去公司「搵客」透過銷售部門同事打電話、賣廣告，但現在年輕同事會透過社交媒體做「數碼營銷」（Digtial Marketing），客人會自己「搵上門」。會否完全轉身做網購物流，王國亮表示，現時公司仍以傳統物流業務為主，網購客佔整體約兩成，過去幾個月疫情，令網購物流生意大增，冀今年網購物流的業務增長達200%。

摘自iMoney封面故事《物流業迎網購:一click買賣送到門口》

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