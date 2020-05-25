【網絡安全】BlackBerry推企業終端管理方案　提高生產力並分層防護

▲ BlackBerry今（25日）宣布，推出BlackBerry Spark網絡安全和終端管理解決方案套件，協助企業保護數據、降低風險、成本和複雜性。

新型冠狀病毒肆虐全球，不少企業都被迫透過數碼轉型，善用科技技術拓展業務，同時亦成為了不法分子趁機發動網絡攻擊的黃金機會。BlackBerry今（25日）宣布，推出BlackBerry Spark網絡安全和終端管理解決方案套件，協助企業保護數據、降低風險、成本和複雜性。

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BlackBerry執行主席兼行政總裁程守宗表示各企業在2020年經歷數碼轉型與工作環境劇變，還要盡力維持業務。在網絡安全威脅不斷擴大的情況下，BlackBerry有責任在混亂的環境中為企業提供可靠的安全平台。市場研究機構J. Gold Associates總裁兼首席分析師Jack Gold則認為，BlackBerry Spark將在未來兩至三年內主宰終端安全架構。

BlackBerry Spark整合了終端安全管理技術，透過人工智能、機器學習和自動化，在BlackBerry Cylance的基礎上強化面對網絡安全威脅的預防與補救能力，並搭配BlackBerry統一終端管理（UEM）、用戶認證、以及應用程式和數據加密功能，助提高企業用戶生產力及分層防護。

▲ BlackBerry Spark整合了終端安全管理技術，並搭配BlackBerry統一終端管理（UEM）、用戶認證、以及應用程式和數據加密功能。（BlackBerry Spark官網資料圖片）

此外，BlackBerry同時宣布，支付平台BPAY Group已正式採用BlackBerry Spark統一終端安全層（UES）套件，利用BlackBerry系統防禦和偵測網絡威脅，協助客戶預防終端設備遭受網絡攻擊。

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責任編輯：曾曉汶