▲ 【美國經濟】白宮顧問料大選時 失業率仍維持雙位數

美國疫情持續，對美國經濟造成打擊。美國高級經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）更估計，因應新冠肺炎疫情，5月、6月失業率會處於高水平，料5月失業率可達20%，有可能11月仍維持雙位數，即美國總統特朗普（Donald Trump）在美國大選競選連任之時。

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哈塞特接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問指，估計5月失業率可達20%，而基於5月首次申領失業救濟人數仍處於高水平，6月的失業率可能更高，然後會開始下滑。

美國4月份失業率為14.7%，創下1948以來的最高紀錄。哈塞特又指，但不能預期美國在9月或10月就回復全民就業水平，除非在7月成功研發新冠肺炎疫苗。

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哈塞特指出，雖然各州已陸續解封，民眾亦開始復工，速度甚至比他早前預期的快，但失業率卻是滯後指標。

當被問及11月失業率會否仍維持雙位數時，哈塞特回應指，確實有這個可能，但認為屆時各地會出現很多經濟復甦的跡象。

美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）周日指，預計美國失業率最高可達接近20%，並指年底前失業率可能繼續維持在雙位數水平。

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責任編輯：林嘉莉