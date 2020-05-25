【滙豐股價】滙豐逼近海嘯價 死心眼撈底長揸非明智

港股受制政治市，大市續偏軟，重磅股滙豐 （00005） 周一再跛底，低見35元，進一步逼近海嘯低位33元。惟散戶仍對滙豐不離不棄，再現「千人操」撈底。滙豐近年股價表現差強人意，散戶或要調整心態，認清滙豐近年的弱勢。

自從滙豐叫停派息，股價自今年4月起反覆下挫，期間大市回穩，滙豐仍每況愈下。到現時港股受政局不穩影響，滙豐更下試低位。滙豐周一低見35元，離2009年3月所創的海嘯低價33元，僅高2元或6%。

股價續挫 又現散戶「千人操」撈底

滙豐幾乎從重回海嘯價，惟散戶仍蜂擁撈底，反映本港散戶多年對滙豐的感情。於港股多年來，滙豐一直是散戶愛股，視為一隻業務穩健及派息吸引的藍籌，是長揸增值之選。

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惟散戶投資須明白，現時的滙豐經重組多時惟仍未見起色，加上監管力度增，令業務前景難看好。

於數字上，2009年3月9日滙豐於U盤時段被「嘜價」至33元，令市場震驚。於當日，恒指急挫近5%，收報11344點，為2008年海嘯低位後的低位。經過11年時間，滙豐輾轉幾乎回到海嘯價，而恒指今日收報22952點，剛好較2009年低位高1倍。

長綫回報跑輸盈富基金

滙豐表現持續跑輸大市，今年以來，滙豐股價累跌4成，表現遠遠低於恒指的跌2成。按長綫回報表現，滙豐亦跑輸恒指。將滙豐與及追縱恒指表現的盈富基金 （02800） 比較，滙豐過去5年及10的股息及股價總回報分別是負29%及負2%，而同期盈富基金的總回報分別是3%及55%。

滙豐近年表現一直跑輸其他藍籌重磅股，回報表現甚至不及追縱恒指的盈富基金，加上今年內不派息不回購，以及業務未明朗，滙豐難有股價催化劑。

責任編輯：錢家鋒

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