【中概股回歸】廣發：來港上市料屬首選　將成市場「源頭活水」

▲ 廣發證券列出三種中概股潛在回歸方式，包括：（1）美國退市，重新A/H股上市、（2）保留美國上市地位，在A/H市場雙重上市、（3）保留美國上市地位，在A/H市場第二上市

中概股回歸概念愈見熾熱，港交所 （00388） 更受此利好，今日漲逾6%大幅跑贏大市。內地券商廣發證券近日發表報告，指中概股回歸趨勢料進一步加速，列出三種回歸方式，其中來港上市料屬首選，並形容此乃港股新經濟「源頭活水」，認為投資者可因應布局。

廣發証券港股策略首席分析師廖凌與團隊在報告上指出，美國強化上市監管，且中概股本身「質地參差不齊」、訊息因素並不對等，加劇美股投資者對其「天然的估值歧視」，故相信中概股回歸將是「大勢所趨」。

廖凌列出三種中概股潛在回歸方式，包括：（1）美國退市，重新A/H股上市、（2）保留美國上市地位，在A/H市場雙重上市、（3）保留美國上市地位，在A/H市場第二上市。

在港第二上市 可保現行VIE架構

廖凌相信，港股市場第二上市將是中概股回歸的首選。他解釋，股權結構複雜、外資股東佔比較高的中概股私有化退市成本較高，且假若有關公司存在VIE架構，中概股採用「雙重上市/第二上市」回歸A股的話，將面臨一定限制；反觀根據香港上市新規，對於大中華為業務重心的公司，在港進行第二上市時，可保留現行VIE架構。

對於中概股回歸後好處，他稱，新經濟股在本港市場的「話語權」將加大，有利提高港股估值，同時「增強港股交易活躍度，為市場引入源頭活水」。廖凌建議，投資者可關注中概股回歸趨勢，中綫繼續配置「優質稀缺互聯網及軟件服務龍頭」。

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