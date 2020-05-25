  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股回歸】廣發：來港上市料屬首選　將成市場「源頭活水」

金融經濟 16:26 2020/05/25

分享：

廣發證券列出三種中概股潛在回歸方式，包括：（1）美國退市，重新A/H股上市、（2）保留美國上市地位，在A/H市場雙重上市、（3）保留美國上市地位，在A/H市場第二上市

中概股回歸概念愈見熾熱，港交所 （00388） 更受此利好，今日漲逾6%大幅跑贏大市。內地券商廣發證券近日發表報告，指中概股回歸趨勢料進一步加速，列出三種回歸方式，其中來港上市料屬首選，並形容此乃港股新經濟「源頭活水」，認為投資者可因應布局。

廣發証券港股策略首席分析師廖凌與團隊在報告上指出，美國強化上市監管，且中概股本身「質地參差不齊」、訊息因素並不對等，加劇美股投資者對其「天然的估值歧視」，故相信中概股回歸將是「大勢所趨」。

廖凌列出三種中概股潛在回歸方式，包括：（1）美國退市，重新A/H股上市、（2）保留美國上市地位，在A/H市場雙重上市、（3）保留美國上市地位，在A/H市場第二上市。

在港第二上市　可保現行VIE架構

廖凌相信，港股市場第二上市將是中概股回歸的首選。他解釋，股權結構複雜、外資股東佔比較高的中概股私有化退市成本較高，且假若有關公司存在VIE架構，中概股採用「雙重上市/第二上市」回歸A股的話，將面臨一定限制；反觀根據香港上市新規，對於大中華為業務重心的公司，在港進行第二上市時，可保留現行VIE架構。

對於中概股回歸後好處，他稱，新經濟股在本港市場的「話語權」將加大，有利提高港股估值，同時「增強港股交易活躍度，為市場引入源頭活水」。廖凌建議，投資者可關注中概股回歸趨勢，中綫繼續配置「優質稀缺互聯網及軟件服務龍頭」。

相關文章：【新股IPO】華興資本：5年內最少50隻中概股回流上市
相關文章：【新股IPO】除了京東網易　仲可以抽邊隻中概股？
相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴納入恒指成藍籌股　有何好處？

香港股票 H股 美股 A股 中國概念股 第二上市 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 百度（美：BIDU） 新經濟

上一篇文章

【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享）

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

恒生指數倒升22點　港交所升6%藍籌最強（不斷更新）
恒生指數倒升22點　港交所升6%藍籌最強（不斷更新）
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）