【港版國安法】瑞銀：暫未見明顯資金撤出香港

全國人大審議「港版國安法」，據《路透》報道，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，消息出乎市場預期，短期會為投資者帶來憂慮，外資會否撤離，具體須視乎政策的執行情況，惟相關消息公布時間尚短，目前未見明顯資金撤出香港。

港幣方面，當被問及是否看到明顯撤資情況時，汪濤表示還沒有看到，只是股市有些影響，接下來是否會撤資，要看執行情況以及香港是否會因為國安法而長遠更加穩定。另外，去年遊行示威後，投資者已有一些擔心，但實際撤資規模不太大。

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對於美國威脅要取消香港特殊地位，汪濤表示，若針對香港的投資和港幣美元自由兌換有變，對香港是重大打擊。但美元目前除了北韓、伊朗等有禁用外，對其他國家都沒有，難以想像美國會取消港幣和美元的自由兌換，如果執行，也會對全球金融市場帶來很大影響，可能性極小。她認為，取消香港的特殊地位帶來的可能更多是象徵性的意義，並不是很大的經濟意義。

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人民幣方面，汪濤預計今年人民幣兌美元匯率在「7算」水平上落，不會有明顯貶值。她指出，這是由於中國強調人民幣匯率穩定，全球經濟動蕩時更需要一個穩定的錨，而中美首階段協議還在執行中，這亦是協議的內容之一。

瑞銀上周末發布的報告指出，根據中國今年擬安排的官方赤字率，推測政府假設今年名義GDP增速可能達到5.4%，加上今年的CPI增速目標為3.5%，推算政府假設2020年全年實際GDP增速為1.8%左右。維持今年實際和名義GDP增速分別為1.5%和2%的預測不變。

報告稱，中國經濟復甦面臨的風險包括新冠肺炎疫情反覆、內需持續疲弱、政策應對過慢或支持力度不夠，而中美關係惡化則可能是主要的外部風險；部分國家因新冠肺炎疫情產生對華負面情緒，可能會鼓動部分政客採取更強硬的對華政策，地緣政治關系也可能趨向緊張。

瑞銀認為，主要受到美國加強對華技術和出口管制的影響，未來尤其是在科技領域的供應鏈脫鉤加劇，中國可能會增加科技和研發投入資金，但由於獲取部分前沿技術的渠道受限，相關投資回報可能不及預期、經濟潛在增長率可能下降。

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