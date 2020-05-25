【定期存款】中資行勁加一年港元定存息 新息率見1.67厘稱王

▲ 交銀香港連續兩天加港元存息，如一年期累升0.24厘至1.67厘而稱冠 。

今天（5月25日）暫有兩間港銀加港元定期存款息率，包括交銀香港上調一年港元定存息0.16厘，新息率至1.67厘，如以長息計，超越信銀國際的1.55厘，頓變「高息王」；如以其入場費為50萬元來看，換言之，避險族在「港版國安法」的動盪市下，按理可穩袋利息8,350元。此外，交銀香港上調半年存息0.13厘至1.6厘，亦跟大眾財務及信銀國際看齊，3間中小行齊膺6個月期的「三冠王」。

港元拆息今天表現參差，如隔夜拆息微跌，新報不足0.3厘；但一個月拆息卻4連揚，至最新的1.13厘。

另外，同日東亞 （00023） 亦兩連加，累升138天港元定存息0.13厘，至1.35厘。專家預計，本周五（29日）為月結，加上近期中概股回港上市的傳聞愈演愈烈，成為各行加存息的原因。市傳兩大重磅IPO力爭於本周四（28日）作上市聆訊，料最多合共募資約390億元，分別為︰在美國掛牌的京東（美︰JD），市傳爭取於6月18日其創業紀念日赴港作第2上市，最多籌資30億美元（相當於234億港元）；以及網易（美︰NTES）集約10億至20億美元（介乎78億到156億港元），市場消息更指後者擬搶閘於6月11日來港掛牌。市場認為，港銀為準備兩大中概股回歸，以及下月的半年結提早加息備戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪