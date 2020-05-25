  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 18:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】中資行勁加一年港元定存息 新息率見1.67厘稱王

金融經濟 17:58 2020/05/25

分享：

交銀香港連續兩天加港元存息，如一年期累升0.24厘至1.67厘而稱冠 。

今天（5月25日）暫有兩間港銀加港元定期存款息率，包括交銀香港上調一年港元定存息0.16厘，新息率至1.67厘，如以長息計，超越信銀國際的1.55厘，頓變「高息王」；如以其入場費為50萬元來看，換言之，避險族在「港版國安法」的動盪市下，按理可穩袋利息8,350元。此外，交銀香港上調半年存息0.13厘至1.6厘，亦跟大眾財務及信銀國際看齊，3間中小行齊膺6個月期的「三冠王」。

港元拆息今天表現參差，如隔夜拆息微跌，新報不足0.3厘；但一個月拆息卻4連揚，至最新的1.13厘。

另外，同日東亞 （00023） 亦兩連加，累升138天港元定存息0.13厘，至1.35厘。專家預計，本周五（29日）為月結，加上近期中概股回港上市的傳聞愈演愈烈，成為各行加存息的原因。市傳兩大重磅IPO力爭於本周四（28日）作上市聆訊，料最多合共募資約390億元，分別為︰在美國掛牌的京東（美︰JD），市傳爭取於6月18日其創業紀念日赴港作第2上市，最多籌資30億美元（相當於234億港元）；以及網易（美︰NTES）集約10億至20億美元（介乎78億到156億港元），市場消息更指後者擬搶閘於6月11日來港掛牌。市場認為，港銀為準備兩大中概股回歸，以及下月的半年結提早加息備戰。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
2020/05/24
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】11間港銀再減息　無懼港滙轉弱拆息升
2020/05/22
【定期存款】11間港銀再減息　無懼港滙轉弱拆息升
【美團股價】買美團ELN贏盡19厘息差？ 先認清與定期存款2大分別
2020/05/21
【美團股價】買美團ELN贏盡19厘息差？ 先認清與定期存款2大分別
【定期存款】眾安3個月港元定存息減至1.3厘 虛擬銀行同現劈息潮
2020/05/19
【定期存款】眾安3個月港元定存息減至1.3厘 虛擬銀行同現劈息潮
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
2020/05/18
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
東亞銀行（00023） 國安法 IPO 交銀香港 港元定期存款 定期存款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
恒生指數倒升22點港交所升6%藍籌最強　恒指黑期續升逾百點（不斷更新）
恒生指數倒升22點港交所升6%藍籌最強　恒指黑期續升逾百點（不斷更新）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士