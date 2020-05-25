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【消費優惠】東薈城名店倉購物祭　名牌手袋低至2折美容產品買一送一

商業 16:15 2020/05/25

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東薈城名店倉由5月28日至6月26日，將舉行首個「狂歡購物祭」，包括名牌手袋低至2折、美容產品買一送一等。（東薈城名店倉提供圖片）

東薈城名店倉由5月28日至6月26日期間，將舉行首個「狂歡購物祭」，聯手場內約70個國際品牌推出「全城狂歡大割引」，包括「折上折」、「買一送一」及「優惠套裝」等優惠，涵蓋名牌服飾、時尚飾物、運動及戶外用品、鐘錶及珠寶、童裝及家庭用品、美妝等產品。

【疫市營商】上水廣場購物祭1折換Switch　多個美妝家電品牌低至1折

名牌服飾方面， Ermenegildo Zegna及Versace多款指定貨品，限時以低至1折及正價3折發售。Chloé更享額外折扣優惠，Faye Day 小型手袋有43折，售6,962元。時尚飾物方面，Coach Prairie 鵝卵石紋皮革手袋低至3折，售1,260元；FURLA Tortona 小號手挽袋低至2折，售938元。至於美妝及其他，cdf BEAUTY指定美容產品一律買一送一、Le Creuset指定鍋款更低至6折，i CREMERiA主餐牌雪糕限時買一送一優惠。

【疫市營商】荃灣廣場5月28日起辦筍得祭　多款產品低至1折

運動及戶外用品方面，AIGLE 、Arc’teryx及FILA等，均在是次大割引中推出重磅折上折優惠，AIGLENTINE COL - 女裝橡膠靴半價，售790元；FILA Jagger 女裝運動鞋7折，售798元。至於鐘錶及珠寶， ARTE Madrid精選珠寶系列一律買一送一、HOUR PASSION品牌腕錶折上折，以及Breitling指定錶款享額外九折優惠等。而童裝優惠包括Chickeeduck 的初生嬰兒禮盒、Kingkow 優惠童裝單品及THERMOS Baby & Kids特惠套裝等。

此外，東薈城名店倉同時推出「日日狂賞禮遇」，凡於場內以電子貨幣即日消費滿1,000元或以上（最多兩張有效收據），即可換領Starbucks或 Haagen-Dazs 50元現金券乙張。

【疫市營商】apm、大埔超級城舉行感謝優惠月　$1換購氣炸鍋

責任編輯：朱悅瀅

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