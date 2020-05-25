【港版國安法】高盛：立法令香港復甦添不明朗　籲避開純本港需求股（附股份表）

▲ 高盛認為，國安法令香港經濟復甦增添不明朗。

人大決議從國家層面在香港訂立國家安全法律，投資界陸續評論分析港版國安法影響。高盛最新報告指，對於港版國安法內容無看法，但過去1年香港因政治事件較區內更早步入技術衰退，認為國安法立法連同立法會選舉、美國《香港關係法》都會令香港經濟復甦更不明朗。

高盛續分析，因應港股估值不高，仍予香港股市「與大市同步」評級，偏好友邦 （01299） 、港交所 （00388） 和濠賭股等與內地需求相關較高的股份，較看淡地產、零售等依賴香港本土需求的股份。

今年衰退5.2% 市場對港股盈利太樂觀

高盛稱，該行預期今年香港經濟倒退5.2%，明年可以復甦9.4%，但新增的政治不明朗增加經濟的挑戰，認為上周五港股、港匯、拆息都反映市場憂慮。

高盛認為，市場平均預期MSCI香港指數成份股今年盈利倒退14%，但該行預期的24%至34%都樂觀。現有指數市盈率較平均低0.7標準差、市帳值較平均低1.5標準差，雖不算貴，但也非異常地低。

該行預期，MSCI香港指數未來12個月仍有10%的潛在升幅。

高盛：中港經濟復甦步伐 港股後續表現關鍵

高盛續指，MSCI香港指數內，由香港需求推動收入的股份比重已降至34%，籲投資者留意指數成份股的地域收入分布，認為內地和香港經濟常態化步伐不一，將會變成後續表現差異的關鍵。

高盛又指，目前也是合理時機套用「長倉恒指、短倉香港本土股份」的策略，因恒指現時與MSCI中國指數相關度高達90%，料可在未來數月湊效。

高盛列出12家該行看好而且收入較多與內地經濟相關的港股，以及9家該行看淡、且較多與香港本土相關的股份：

股份 內地、國際收入佔比 投資評級 百威亞太 （01876） 100% 買入 銀娛 （00027） 100% 買入 新濠博亞（美：MLCO） 100% 買入 金沙中國 （01928） 100% 買入 澳博 （00880） 100% 確信買入 萬洲 （00288） 100% 買入 永利澳門 （01128） 100% 買入 新濠國際 （00200） 100% 買入 長和 （00001） 88% 確信買入 渣打 （02888） 75% 買入 置業（星：HKL） 65% 買入 友邦 （01299） 63% 確信買入

股份 香港收入佔比 投資評級 希慎 （00014） 100% 賣出 新鴻基地產 （00016） 92% 中性 東亞銀行 （00023） 68% 中性 太古地產 （01972） 63% 中性 恒隆地產 （00101） 49% 中性 嘉里建設 （00683） 35% 中性 國泰航空 （00293） 25% 賣出 周大福 （01929） 24% 中性 太古 （00019） 24% 中性

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記者：麥德銘