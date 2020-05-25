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華爲推出「HUAWEI Search」 誓要擺脫Google陰霾？

環球政經 15:44 2020/05/25

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華為解決旗下AppGallery應用量不足，最近推出名為「Petal Search」的應用程式，被外界認爲與Google Search的功能相似，不過有關方面表示這款應用程式目前還處於初步研發階段。

相關文章：【港股追蹤】傳英國3年內禁用華為　中興捱沽跌近5％

另外，據內媒消息指，華為將會針對海外市場推出「Huawei Search（華為搜索）」應用，以支持華為及榮耀設備，華為搜索App將作為華為HMS生態系統的重要部分。

相關文章：【華為風暴】超越Android和蘋果?　任正非：華為系統300年內做到！

華為早前因受美國的限制令，所有產品無法使用Google的GMS應用程式，因此自行生產HMS（Huawei Mobile Service），並努力通過HMS完善自家的應用生態。如果Petal Search項目最後成功研發，將會解決海外市場安裝應用程式問題，用戶届時可使用Petal Search進行搜索，再進入其他第三方的網頁版應用商店中下載應用。

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撰文 : 歐高榮

華為 Google Search

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