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【電子錢包】AlipayHK用戶搭龍運巴士　即日起可用易乘碼付款

商業 15:42 2020/05/25

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電子支付愈來愈普及，支付寶旗下之本地電子錢包AlipayHK則繼續拓展公共交通場景應用，最新宣布正式支持全線龍運巴士服務，未來亦將有近1,500部專線小巴可以用易乘碼（EasyGO）繳付車資。

龍運巴士早前與AlipayHK達成協議接入易乘碼，並早於多條巴士線試行。經過逾一個月的測試，即日起全線超過250部龍運巴士正式支持AlipayHK易乘碼付款。AlipayHK用戶即日起可使用易乘碼支付龍運巴士車資，掃一掃即可秒速完成交易。另外， AlipayHK將陸續接入近1,500部綠色小巴，令易乘碼搭車惠及更多用戶。

因疫情影響，AlipayHK指，大眾更願意使用「無接觸」的流動支付方式消費，減少社交接觸。近月希望加入AlipayHK作收款途徑之的士司機大幅增加，較上年增近5成。

跨境消費拓至日本 　接入PayPay網絡數十萬間加盟店
跨境旅遊方面， AlipayHK則與日本流動支付方案PayPay合作接入其網絡，已覆蓋PayPay數十萬間加盟店，遍及全日本。用戶只要在日本看到AlipayHK或PayPay及支付寶標識，即可使用AlipayHK消費。至於內地跨境消費方面，預約Call車、共享單車服務亦已正式開通，用戶可於「跨境服務」之「內地」專區點擊「滴滴出行」預約內地的快車、專車、豪華車等，並於小程式內完成付款。

AlipayHK正式接入PayPay網絡數十萬間加盟店，用戶只要在日本看到AlipayHK或PayPay及支付寶標識即可使用AlipayHK消費。(AlipayHK提供圖片)

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責任編輯：蘇穎琪

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