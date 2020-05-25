蘋果iOS 13.5遭解鎖　黑客團隊發布新「越獄」軟件

▲ 「越獄」（Jailbreak）工具可讓iPhone用戶取得隨意更改 iOS 系統設定。著名 iPhone 黑客團隊發布了一款新越獄工具，甚至可解鎖運行最新版本 iOS 13.5的 iPhone。

iPhone用家可能都「越獄」（Jailbreak）工具並不陌生，越獄工具可以讓用戶取得 iPhone 的最高權限，隨意更改 iOS 系統設定。據外媒《TechCrunch》報道，著名 iPhone 黑客團隊發布了一款新「越獄」軟件，可解鎖一系列iOS設備，甚至是運行最新版本 iOS 13.5的 iPhone。

報道指，蘋果上周推出iOS 13.5版本更新後，專門開發適用於iOS越獄工具unc0ver的團隊就發布了越獄軟件5.0.0版，可支援iOS 11.0以上，以及iOS 13.5之間的所有iPhone。

另根據unc0ver官方Twiiter最新表示，是次 unc0ver 越獄會利用團隊Pwn20wnd所發現最新 iOS 13.5 的 「零日漏洞」（Zero-day exploit），讓 iOS 設備進行越獄。

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惟蘋果通常都不會讓iOS的越獄漏洞出現太久，估計會在短時間內推出iOS 13.5.1版，以修正有關漏洞。

安全專家亦指出，越獄將大大增加新漏洞存在的範圍，故不建議 iPhone 用戶進行。

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責任編輯：張寶燕