【港版國安法】瑞銀：理解投資者憂落實細節　惟暫未見港現明顯走資

▲ 瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，「港版國安法」的立法是市場未曾估計的，理解投資者憂慮但目前未見有明顯走資。（資料圖片）

「港版國安法」將於本周四（28日）在人大兩會閉幕進行表決。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤稱，有關的立法程序是市場未曾預計，理解投資者短期有擔憂，但目前未見觸發明顯走資。她又指，若美國撤銷香港在投資及貨幣等獨立地位，對香港造成重大打擊，但料機會較微。

人大繞過港立法程序審議「港版國安法」的消息傳出後，港股上周五（22日）即急挫逾1300點，港滙亦轉弱。汪濤直言，有關消息是市場始料不及，而且國安機構如何在港執法等細節亦未明，理解投資者有相關憂慮，但由於消息傳出後至今僅數日時間，未見觸發大規模走資。

倘美國循投資、港幣美元關係採行動 勢沉重打擊港

「港版國安法」引起國際關注，美國更威脅會取消香港獨立關稅地位。惟汪濤指，即使香港的獨立關稅地位被取消，對出口不會有太大影響，主因香港對美國的貨物出口量比例較低，但若然美國在香港投資、港幣美元關係等方面採取行動則會對香港帶來重大打擊。

但她補充，美國取消港元自由兌換美元的可能性很低，特別是會對大量在港的美國金融機構造成影響。

恒指今年最差或跌至19200點水平

汪濤續指，去年社會事件期間，香港曾出現小規模的走資，惟隨著美國收緊對中概股的上市限制及審查，估計有更多中資企業回流在港上市，並會因而帶動更多資金湧港。

港股方面，瑞銀目前對恒指年底的預測是22500點水平。而在最差情況下，恒指年內或跌至19200點。

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