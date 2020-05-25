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【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？

環球政經 15:45 2020/05/25

分享：

政府為補貼僱主支薪推出的「保就業」計劃今日起接受申請。政策創新與統籌辦事處表示，截止下午1時半，收到約3.5萬宗申請，網上系統運作暢順。除了打算申請計劃的僱主要留意當中的細節，僱員都不妨留意詳情，以保障自己。

相關文章：【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？

相關文章：【保就業計劃】第一期資助5月25日起接受申請　新增4大改善措施

  • 僱主及僱員要就「保就業」計劃提供的工資補貼納稅嗎？

「保就業」計劃下，政府計劃豁免僱主領取的工資補貼及自僱人士領取的一筆過資助的徵稅。不過，僱員所獲的工資，不論是由「保就業」計劃的補貼支付或由僱主支付，均為《稅務條例》下，按應課薪俸稅的入息計算。

  • 僱主要為僱員就「保就業」計劃提供的工資補貼作強積金供款嗎？

僱主向僱員支付的工資，不論是由「保就業」計劃的補貼支付或由僱主支付，均需按現有安排作強積金供款。

  • 僱主可否將「保就業」計劃的補貼用作員工福利、其他慈善用途、強積金或職業退休計劃的供款或保留作其他日後用途？

不可以。計劃提供的工資補貼，金額須全數用於支付僱員同一個月的工資，不可用作任何其他用途，包括僱員非現金福利或捐款、保留或扣除部分補貼用作強積金或職業退休計劃的供款，或保留作其他日後用途。

  • 如自僱人士同時是一名僱主，是否可以為自己申請自僱人士資助及為公司僱員申請工資補貼？

可以。如自僱人士是一名僱主，只要符合計劃的申請資格，可分別為自己申請自僱人士資助及為其公司僱員申請工資補貼。

  • 若有僱員在「指定月份」正放無薪假，僱主能否為該僱員申請補貼？

計劃容許僱主選擇2019年12月至2020年3月其中一個月作為「指定月份」，以這個月的僱員人數（包括當時上班但正放無薪或半薪假的僱員）及有關工資，作為計算補貼的基數。

在申請獲批後，僱主須確保在2020年6月至8月補貼期內任何一個月的僱員數目（不包括放取無薪假的僱員），不能少於2020年3月的僱員人數（包括放取無薪假的僱員）。此外，僱主所申領的第一期6至8月補貼，必須相應全數按月支付僱員之2020年6月、7月及8月的工資，即僱主於6月、7月、8月的每月工資支出不能少於當月的補貼金額。

  • 若僱員於「指定月份」所得的工資，因不同原因較平常工資水平大幅下跌（例如開工不足／放產假 ／放病假／生意不景佣金大跌等），計算該僱員補貼額時，可否酌情處理，以平常工資水平計算？

補貼額是以僱主選定的「指定月份」的強積金紀錄證明書上，該僱員於當月實際所得的有關入息作計算基礎，不論收入水平較平常為高（例如有雙糧／約滿酬金），抑或較平常為低（例如開工不足／放病假等）。

  • 兼職僱員上班日期不固定，另外有佣金的僱員每月薪金亦不同，他們的工資及津貼應如何計算去申領補貼？

補貼額會以在強積金紀錄證明書上所列的「有關入息」作準，如僱主選擇的「指定月份」中的「有關入息」包括基本工資以外的各項收入，亦可計算在內。

  • 如僱員的工資以時薪 /日薪 /周薪計算，應如何計算補貼？

補貼額是以在強積金紀錄證明書上，該僱員於「指定月份」實際所得的「有關入息」作計算基礎，不論該僱員屬何種薪金機制（例如時薪／日薪／周薪／月薪／按季支薪／件工／完成整個項目才獲支薪）。

詳情可留意「保就業］計劃網站

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撰文 : 鄺庭芳

自僱 就業 薪俸稅 稅務條例 補貼 兼職 自僱人士 稅務 強積金

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