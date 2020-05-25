【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？

政府為補貼僱主支薪推出的「保就業」計劃今日起接受申請。政策創新與統籌辦事處表示，截止下午1時半，收到約3.5萬宗申請，網上系統運作暢順。除了打算申請計劃的僱主要留意當中的細節，僱員都不妨留意詳情，以保障自己。

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「保就業」計劃下，政府計劃豁免僱主領取的工資補貼及自僱人士領取的一筆過資助的徵稅。不過，僱員所獲的工資，不論是由「保就業」計劃的補貼支付或由僱主支付，均為《稅務條例》下，按應課薪俸稅的入息計算。

僱主向僱員支付的工資，不論是由「保就業」計劃的補貼支付或由僱主支付，均需按現有安排作強積金供款。

不可以。計劃提供的工資補貼，金額須全數用於支付僱員同一個月的工資，不可用作任何其他用途，包括僱員非現金福利或捐款、保留或扣除部分補貼用作強積金或職業退休計劃的供款，或保留作其他日後用途。

可以。如自僱人士是一名僱主，只要符合計劃的申請資格，可分別為自己申請自僱人士資助及為其公司僱員申請工資補貼。

計劃容許僱主選擇2019年12月至2020年3月其中一個月作為「指定月份」，以這個月的僱員人數（包括當時上班但正放無薪或半薪假的僱員）及有關工資，作為計算補貼的基數。

在申請獲批後，僱主須確保在2020年6月至8月補貼期內任何一個月的僱員數目（不包括放取無薪假的僱員），不能少於2020年3月的僱員人數（包括放取無薪假的僱員）。此外，僱主所申領的第一期6至8月補貼，必須相應全數按月支付僱員之2020年6月、7月及8月的工資，即僱主於6月、7月、8月的每月工資支出不能少於當月的補貼金額。