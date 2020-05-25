【數據洩露事件】WhatsApp、Twitter或須面臨歐洲裁決

歐盟《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR）於2018年生效，愛爾蘭資料保護委員會便須陸續處理不同的相關案件，當中主要為美國大型科企，如Apple、Twitter、Facebook以至Google等。該法律是有關數據保護和隱私的規範。

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愛爾蘭資料保護委員會於22日表示，已完成針對Twitter的數據洩露事件最後草案，並要求歐盟簽字同意。委員會亦指，已完成針對WhatsApp有關數據共享透明度的一份草案。依據新規則，監管機構可對違規企業開出多達全球營收4%或2000萬歐元的罰款，兩者取金額高的一方。

根據《一般資料保護規則》，愛爾蘭資料保護委員會須把初步裁判發送至給所有歐盟相關的監管機關，而他們的意見亦要以納入在最終判決內。各國監管機關將有一個月的審議時間，如果無法達成協議，將採取多數決。在眾多案件中，最大罰款就是法國監管機構CNIL對Google處以5000萬歐元（5450萬美元）的罰款。

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