【5G手機】小米4G手機步入歷史　將全力投入5G及6G發展

▲ 小米創辦人雷軍日前強調，小米今年將按計劃推出最少10款5G手機，全力轉投5G及6G發展。

5G時代的到來，全球各大電話廠商為求生產，都迫不及待推出各款5G新品。小米創辦人雷軍日前強調，小米今年將按計劃推出最少10款5G手機，而且在去年年底，小米基本上已經把4G手機清倉，全力轉投5G及6G發展。

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雷軍日前接受內地傳媒新浪科技訪問時提到，新冠肺炎疫情衝擊經濟社會發展，亦對5G戰略推進造成不利影響。他坦言，由於去年4G手機已清倉，今年年初疫情影響下，員工無法順利回到倉庫上班，部分供應商延遲大規模供應零部件，令當時出現5G手機生產出現空白期，5G的推廣速度亦相對放緩。不過他強調，推5G手機的策略沒有改變，對5G手機發展依然充滿信心。

除此之外，小米也關注於6G發展。雷軍提到，衛星互聯網計劃已被列入6G的初步方案規劃中，未來小米將會在這方面作大量的預備研發，高度關注衛星互聯網的進度，預計該技術將於5至10年內在中國成熟商用。他又指出，若果6G通信能透過衛星覆蓋，成本會比5G基站低很多。

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責任編輯：曾曉汶